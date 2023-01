Nincsen jó formában Reveland Zoltán csapata, mely a pontvadászatban a legutóbbi két mérkőzését elveszítette. Az előző év utolsó bajnokiján a Csepel otthonában hagyta veretlenségét (1–2), múlt héten pedig Budaörsön gyűjtöttek szerencsével egy pontot (2–2). Ilyen előjelekkel fogadja a Tolna a debrecenieket, akik viszont továbbra is veretlenek az alapszakaszban.

„Szeretném azt látni a csapattól, hogy a legjobb ellenféllel szemben újra tudatosan, agresszíven és ésszel játsszon. Nem kell feltétlenül eredményességben is megmutatkoznia ellen, persze az is fontos, de amit legutóbb is mondtam, találjunk vissza a helyes útra – fogalmazott lapunknak Reveland Zoltán. – Ha minden meglesz, ki-ki mérkőzést tudnánk játszani a listavezetővel, amiből akár meglepetés is kisülhet” – mondta a tolna-mözsiek vezetőedzője, hozzátéve, fontos, hogy a rájátszásra visszakerüljenek arra a szintre, ahol a hullámvölgyük előtt voltak.

Sereg Zita betegség, Csapó Orsolya munkahelyi elfoglaltság miatt nem állhat a szakmai stáb rendelkezésére, míg Hatala Boglárka térdsérülés miatt nem tudott a társakkal edzeni a héten. A budaörsi mérkőzést kihagyó Szalkai Kitti viszont ismét hadra fogható lesz. A DEAC-nál Krascsenics Csilla és Csepregi Gabriella játéka kérdéses.

NB I, alapszakasz, 14. forduló

2F-BAU Tolna-Mözs–DEAC

Tolna, szombat, 17 óra. Vezeti: Szabó P., Domokos L., Rácz Z.

A bajnokság állása