„A második félidőben a svédek a 7–1-es sorozatukkal megmutatták, ha nagyon kell, mire képesek. Mindenki el akarja őket kerülni, így Dánia és Egyiptom is mindent megtesz ezért. A két válogatott rangadója éles meccs lesz” – mondta lapunknak Bán Tamás, hőgyésziek vezetőedzője, hozzátéve, bármelyik csapat is jön velünk szembe a negyeddöntőben, nem lesz ellenünk könnyű dolga.

„Három meccsünk lesz még a világbajnokságon, mindegyiken felszabadultan tudunk játszani, hiszen azzal, hogy ott vagyunk a legjobb nyolc között, a kitűzött cél, az olimpiai selejtezős torna megvan számunkra. Ez nemcsak megnyugvást, de hatalmas önbizalmat is ad a játékosoknak, amiből akár még jó is kisülhet. Biztos vagyok benne, hogy a kapitány is úgy küldi pályára a csapatot, merjünk neki menni az ellenfélnek, hiszen teher nélkül játszunk. Legrosszabb esetben legközelebb a 5-8. helyért, de akár az elődöntőért is játszhatunk” – fogalmazott a hőgyésziek edzője.

A nyolc között az eddig százszázalékos Egyiptom vagy az egy ponttal mögötte álló Dánia vár a mieinkre, a ki-ki meccsüket ma (hétfő) játsszák 20.30 órától. A középdöntős csoport második helyezettje a svédekkel mérkőzik meg.

„Az afrikaiaknak erős tengelye van: a balátlövő Ali Zein korábban játszott Barcelonában, most a Dinamo Bukarestet erősíti, Abdelrahman Homayednek a második legjobb a védési hatékonysága, a szélső Mohamed Sanad megfordult Komlón is, most a francia Nimes játékosa, Yehia Elderaa pedig a Veszprém irányítója. Nem beszélve a kapitányukról, a spanyol Roberto García Parrondóról, aki igazi európai kézilabdát játszat csapatával – hívta fel a legjobbakra a figyelmet Bán Tamás, aki éppen ezért a dánoknak örülne ellenfélnek. – A skandinávokat valamilyen úton-módon meg szoktuk verni, hasonló stílusban játszanak, mint Izland. Amit többször is mondtad, a jó kapusteljesítményre most is szükség lesz, ahogy az irányítóknak is jó napot kell kifogniuk.”