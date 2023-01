A tolnaiak az előző körben a Hidegkúti SC otthonában nyertek 8–5-re, most pedig a Nagykanizsa FC-t győzték le 5–4-re. Úgy néz ki tehát, hogy mostanra felvették a ritmust, és végérvényesen „megérkeztek” az NB II-be.

Jó kis meccs volt, amelyen Ágics Péter, Vadas Balázs és Ulbert Renátó góljára is volt válaszuk a vendégeknek. Aztán, amikor 3–3 után kétszer is betaláltak a kanizsaiak, félő volt, hogy elveszíti az összecsapást a Tolna. Szerencsére nem így történt, mert Sára Patrik kiegyenlített, a legvégén pedig Ágics belőtte önmaga második, csapata ötödik találatát, amivel megnyerte a meccset a tolnai gárda. Még az is belefért, hogy 4–4 után egy büntetőt is kihagyjon a Tolna, mert ezen az estén annyira akartak a hazaiak, hogy igazságtalanság lett volna, ha nem nyernek.

Férfi futsal NB II, Nyugati csoport

2F-Bau Tolna-Mözs–Nagykanizsai Futsal SE 5–4 (3–3)

Tolna, városi sportcsarnok. Vezette: Fehérvári P. (Aczél T., Minda G.). Tolna-Mözs: Merkl D. – Keszthelyi, Vadas, Ágics, Sára. Csere: Szabó G., Gödör M., Kneller, Hekfusz D., Laczkó, Ulbert, Fazekas T., Hekfusz R. Játékos-edző: Kneller Balázs. Gól: Ágics (1., 36.), Vadas (13.), Ulbert (19.), Sára (24.), illetve Szőke (8., 18.), Fujsz (20.), Novák (21.).

A tolnaiak – akik két csapatot megelőzve a 10. helyen állnak a tabellán – február 6-án az éllova TFSE-Bestrong vendégei lesznek, következő hazai mérkőzésüket pedig február 13-án a sereghajtó szigetszentmiklósiak ellen vívják.