Hét gólt és sok szép megmozdulást láthatott, aki ott volt kedden este a bonyhádi sporttelepen az NB III-as Majosi SE és a harmadik ligába kerülésért dolgozó FC Dunaföldvár edzőmérkőzésén.

Jó kis meccs volt, a földváriak nem adták olcsón a bőrüket, s bizony az első félidőben inkább ők kezdeményeztek. Azt látni lehetett, hogy a Pécsváradról igazolt Havasi Dániel nagy erősítést jelent majd a tavaszi folytatásban a DFC-nek, de azt is látni lehetett, hogy nagyon hiányzik a középpályáról az ősszel remeklő Petneházi Márk, aki a frissen igazolt belső védővel, Horváth Attilával és a szintén alapembernek számító Horvát Gáborral egyetemben kihagyta a keddi összecsapást.

Majosi oldalon is voltak hiányzók, Keczeli Krisztián, Nagy Norbert, a sérült Czuczi Péter és Kovács László nem játszott, de Kardos Ernő így is erős csapatot küldhetett pályára. Ott volt a kezdőben a frissen igazolt Bognár Dávid, Tratnyek Dániel és Lőrinc Dániel is – már most látszik, hogy velük sokkal stabilabb lehet tavasszal a Majos. Utóbbi nagy kedvvel futballozott, talán itt több szerencséje lesz, mint volt az UFC-nél.

Egy félidőt vállalt, de így is szerzett két gólt a súlyos sérüléséből visszatérő, s egyre jobb formába lendülő Pál Márton, aki amolyan kabalafigura lehet, hiszen amikor ő ott volt a pályán, akkor nem kaptak ki bajnokin a világoszöldek.

Most sem, sőt meg sem álltak öt gólig. A második félidőben már ők játszottak fölényben, szépen járatták a labdát és szép gólokat is lőttek. Budai Imre kiváló emelése élményszámba ment, de igazából mindegyik találat kapcsán ki lehetne emelni egy-egy remek passzt vagy egy nagyszerű indítást.

Majosi oldalon a jövő hétvégi bajnoki nyitányig már csak a finomhangolás van hátra, a földváriaknak még lesz dolguk, de nekik a márciusi rajtig még van idejük.