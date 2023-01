Mint arról beszámoltunk, drámai csata végén győzte le 75–70-re a Ludovika Csata együttesét az Atomerőmű KSC Szekszárd a női NB I vasárnapi összecsapásán. A szekszárdiak az első félidőben még tizenkét pontos hátrányban voltak, de a második félidőben feljavultak és nyertek.

A győzelemmel eldőlt, hogy Studer Ágnesék nem végezhetnek az ötödik helynél lejjebb a tabellán az alapszakaszban.

„Jól kezdtük a meccs legelejét, de az első félidőben nem játszottunk jól – összegzett Djokics Zseljko, a szekszárdiak vezetőedzője. – A Csata nagy energiákat mozgósított, szervezetten, jól játszott, ami meg is mutatkozott a tizenkét pontos előnyében. Az első félidőben nem használtuk ki magasembereink fizikális fölényét, sőt el is buktuk a lepattanó párharcot az első húsz percben huszonkettő-tizennégyre. Szünet után más felfogásban jöttünk ki, centereink domináltak a festéken belül, külső embereink pedig jól védekeztek. Végre sikerült csapatként játszani, amit a huszonegy gólpasszunk is alátámaszt. Megmutattuk a szekszárdi karaktert. Nehéz győzelem volt, hiszen tudtuk, hogy a Csata jól dobja a triplákat, ezúttal tízet értékesített. Ritkán beszélünk róla, de a szurkolóknak is jár az elismerés. Bízom benne, hogy előbb-utóbb megtelik nézővel ez a nagyszerű csarnok” – fogalmazott a szakember.

A KSC-re szerdán Euroliga-találkozó vár az Olympiakosz otthonában, Pireuszban, majd január 31-én, kedden a francia Bourges érkezik Szekszárdra. A magyar NB I-ben most hosszabb szünet jön, legközelebb február 18-án, a TFSE-MTK otthonában játszanak a kék-fehérek.