Rettentően szorosan alakult az élmezőny a megyei II. osztályban, ugyanis Kovács Kevin mellett a kölesdi Baranyai Dávid és a faddi Farkas Kevin János is négy alkalommal szerepelt ősszel a fordulók válogatottjában. Hogy igazságosan dőljön el a legjobbnak járó elismerés, a semleges csapatok tudósítóit kértük meg, állítsák sorrendbe a három labdarúgót. Így a szavazatok alapján a mórágyiak támadója – mondhatni toronymagasan, tíz szakemberből hétnél győzve – érdemelte ki az első helyet.

A 25 éves csatár mind a tizenkét bajnokin pályára lépett (11-szer kezdőként), ezeken 13 találatot jegyzett, ami a góllövőlista második helyét jelenti számára. Góljait nyolc mérkőzésen gyűjtötte össze: egy mesterhármast jegyzett, az ő találataival verték 3–1-re az ASE Paksot, de duplázott a Simontornya (7–1), a Zönge SE (5–1) és a Kisdorog (4–0) ellen is, a Tengelicnek (2–0), a Dunakömlődnek (4–2), az Aparhantnak (2–1) és a Nagymányoknak (3–1) egyszer-egyszer köszönt be. Góljai plusz öt pontot jelentettek csapatának, ezzel fontos szerepet vállalt abban, hogy a Mórágyi SE négy év után ismét az élen telelhet a második vonalban.

A szintén négy válogatottságig jutó Farkas Kevin János is jó félszezont zárt a faddiak mezében: a 21 éves támadó tizenegy találkozón tízszer volt eredményes, a Tengelicet az ő góljaival győzték le 4–0-ra, Bonyhád-Börzsönyben pedig a duplájának köszönhetően játszottak 2–2-es döntetlent. Az újonc Zönge SE támadója, Baranyai Dávid sérülésből felépülve a harmadik fordulóban kapcsolódott be a pontvadászatba, tíz találkozón így is hétszer volt eredmény, góljai pedig hét extrapontot jelentettek a kölesdieknek.

A középpályára három válogatottsággal lehetett bekerülni. A mórágyik 21 éves labdarúgója, Pozsár Dominik tizenegy bajnokin kapott szerepet (egytől egyik kezdőként), két gólt szerezett, s egy találkozót kivéve valamennyit végig is játszotta. A faddi Szatmári Péternek is jó a pedigréje, mind a tizenkét fordulóban számíthatott rá edzője (9-szer volt a kezdőcsapat tagja), a 26 éves játékos ezeken nyolc találatot jegyzett. A 26 esztendős Varga Tamás Zoltán idén nyáron igazolt Bölcskéről a madocsaiakhoz, akiknek mezében egyetlen percet sem hagyott ki az ősszel.

A védelem jobb szélén a tolnai csapatkapitánynak, Sós Gergelynek a jelenléte nem volt kérdés, ahogy a második oldalon a bonyhád-börzsönyi Guzorán Péter helye is biztos volt. Belső posztra a szélsőkhöz hasonlóan három szereplést jegyzett kölesdi Pilisi Patrik és a két válogatottsággal rendelkező Gerendai Gábor került be. Utóbbi több riválissal vívott nagy csatát a válogatottba kerülésért, végül több szempontot figyelembe véve (pályára lépések száma és az akkor kapott gólok mennyisége, kapott gól nélküli meccsek) a rutinos védő került ki győztesen.

A kapuban az aparhanti Seregi Szabolcs áll, aki három alkalommal került be a forduló válogatottjába. A 23 éves hálóőr nyolc mérkőzésen védett, ezek közül kettőt hozott le kapott gól nélkül, s fontos hárításokkal járult hozzá ahhoz, hogy csapata hat fordulóban is a dobogón álljon.

Az őszi idény válogatottja: Seregi Szabolcs (Aparhanti SE) 3 – Sós Gergely (Tolna VFC) 3, Pilisi Patrik (Zönge SE Kölesd) 3, Gerendai Gábor (Faddi SE) 2, Guzorán Péter (Bonyhád-Börzsöny SE) 3 – Pozsár Dominik (Mórágyi SE) 3, Varga Tamás Zoltán (Madocsa SE) 3, Szatmári Péter (Faddi SE) 3 – Baranyai Dávid (Zönge SE Kölesd) 4, Kovács Kevin (Mórágyi SE 4), Farkas Kevin János (Faddi SE) 4

Összesen 90 játékos fordult meg az őszi válogatottakban, a legtöbbet a harmadik helyen álló Bonyhád-Börzsöny SE adta tizenkettővel, mögötte az Aparhanti SE végzett a második (11 játékos), a Mórágyi SE és a Nagymányoki SE a harmadik helyen (9-9 játékos).

Most pedig önökön, kedves olvasókon a sor! Ahogy azt az elmúlt években megszokhatták, a szakmai díjas mellett most is megválasztjuk a szezon közönségdíjasát. Kezdődjön a szavazás, voksoljon kedvencére!