Mind a nyolc hazai bajnokiját megnyerte a KSC Szekszárd a 2022/2023-as idényben. Közte a bajnoki címvédő és Euroliga-győztes Sopron Basketet is legyőzte (novemberben 70–68-ra), ami rajtuk kívül másik magyar csapatnak nem sikerült. Djokics Zseljko együttese a hazai pálya erejében bízhat a diósgyőriek elleni vasárnapi rangadó előtt. Fantasztikus közönsége előtt eddig csupán egyszer, a cseh ZVVZ USK Prahával szembeni El-meccsen maradt alul a KSC, amely vasárnap estére szeretne nyolcról kilencre lépni.

– A végelszámolás tekintetében nagyon fontos meccs vár ránk, mondhatni, ez több lesz, mint egy rangadó – mondta lapunk érdeklődésére Szabó Noémi, a szekszárdiak szakmai és sportigazgatója. – Szeretnénk revansot venni a diósgyőrieken az októberi vereségért, ami nem lesz könnyű, mert ellenfelünk brutálisan megerősödött. A magyar mezőny két legjobb edzőjének nagy taktikai csatája is lesz a vasárnapi rangadó, nyilván számunkra Djokics Zseljko a legjobb edző, de azt gondoljuk, hogy Völgyi Péter a második legjobb az NB I.-ben. A diósgyőriek jól szerepelnek az Euroligában, csütörtökön nagyon megverték a Mechelent (a DVTK 96–60-ra nyert Belgiumban – A szerk.), ami nem jó előjel, de mi is remekül játszottunk a bombaerős Fenerbahce otthonában, ahol úgy kaptunk ki húsz ponttal, hogy előzőleg a lengyel Polkowice ötven pont különbségű vereséggel távozott. A sérültjeink, betegeink szép lassan jönnek vissza, Goree Cyesha, Mányoky Réka és Holcz Rebeka is meggyógyult, s Boros Júliának sincs már fájdalma, azaz akár teljes kerettel is várhatjuk a miskolciakat. A hazai pálya előnye sokat érhet, nagyon számítunk szurkolóinkra, mindenkit várunk, plusz még egy embert – húzta alá Szabó Noémi.

A DVTK a szekszárdiakhoz hasonlóan hazai pályán acélos (9 meccs/9 győzelem a mérleg), a szezonbeli két vereségét két nagy rangadón, Győrben (88–79-re kaptak ki) és Sopronban (74–51-re maradtak alul) szenvedte el.

Tippmix Női NB I., a 16. fordulóban

Atomerőmű KSC Szekszárd–DVTK-Hun-Therm

Szekszárd, városi sportcsarnok, vasárnap, 16.30 óra (tv: M4 Sport). Vezeti: Cziffra Csaba Zsolt, Söjtöry Tamás, Nyilas István

Folytatódik a pontgyűjtés, és a szelfiket is várják

A diósgyőriek elleni vasárnapi találkozón folytatódik a középiskolás osztályok pontgyűjtése az ingyenes osztálykirándulásért. Mint arról már többször is írtunk lapunkban, a KSC ingyenesen elviszi az év végi kirándulására azt az osztályt, amelyik a legnagyobb létszámmal szurkol a csapat hazai meccsein. Jelenleg a Garay János Gimnázium 9. d osztálya vezet 195 ponttal, a második helyen az I. Béla Gimnázium 11. b osztálya áll 170, a harmadikon az EÜ Technikum és Szakképző Iskola 9. a osztálya 109 ponttal.

Nem csak a pontgyűjtés folytatódik, a szelfiket is várja a KSC. Mint azt szintén megírtuk már, a Seyu alkalmazáson keresztül lehet beküldeni a szelfiket, amelyek az eredményjelző kivetítőjére kerülnek fel a szünetekben. A DVTK elleni rangadón újfent ott lesznek a csinos lányok, akik segítenek a helyszínen is elkészíteni a legjobb beállításokat a klub lelkes szurkolóinak.

