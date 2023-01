Ez még csak a újév negyedik napja, de a szekszárdi kosarasok számára nincs megállás, folytatódnak az Euroliga-küzdelmei.

A 2015-ben győztes prágaiak az előző kiírásban ott voltak a Final Fourban, ahogy korábban 2016-ban, 2017-ben és 2019-ben is eljutottak odáig.

Mondhatjuk tehát, hogy egy igazi sztárcsapat látogat a szekszárdi sportcsarnokba.

A csehek kedden délután érkeztek meg Szekszárdra, s este már a városi sportcsarnokban készültek. Natalia Hejková Barbora Bálintová vagyis férje után Barbora Wrzesinski játékára nem számíthat, de a többiek kivétel nélkül rendelkezésre állnak majd.

Más kérdés, hogy nem lesznek valami fittek a légiósok, az amerikaiak, Alyssa Thomas és Brionna Jones például csak most érkeztek vissza az otthonukban eltöltött karácsonyi pihenőjükről.

A KÖZÉPISKOLÁS OSZTÁLYOK SZÁMÁRA FOLYTATÓDIK A PONTGYŰJTÉS!

Ebbe lehet kapaszkodni, meg abba is, hogy a KSC a 2022/2023-as sorozatban eddig mindegyik hazai meccsét megnyerte. Ráadásul a 2022-es Final Four négy résztvevője közül a Sopront (magyar bajnokin) és a Fenerbahcét (Euroliga-meccsen) már legyőzte, most pedig a prágaiak elleni meccsre élezik azt a bizonyos kést Studer Ágnesék.

Mindent egybevetve azért bravúr lenne a javából, ha sikerülne megfogni a cseheket, de a szoros odavágó alapján (amikor a szünetben még vezetett a KSC), nem is lehetetlen küldetés ez. A tavaly októberi idegenbeli összecsapásból mindenképpen erőt meríthet Djokics Zseljko csapata.

A Vasas elleni utolsó 2022-es bajnokin visszatérő Krnjics Szárával és Bálint Rékával jelentősen megnőnek a vajdasági szakember variációs lehetőségei, akinek ugyanakkor nélkülöznie kell még Mányoky Rékát, illetve Holcz Rebekát.

A budapestiek elleni múlt szombati bajnokin hiányzott a brit-amerikai Sydney Wallace, de szerdán este az ő játékára is számíthat Djokics.

Női Euroliga, A-csoport, a 8. fordulóban

Atomerőmű KSC Szekszárd–ZVVZ USK Praha

Szekszárd, városi sportcsarnok, szerda 18 óra

A találkozót a nemzetközi szövetség, a FIBA YouTube-csatornáján, illetve a Tarr-hálózaton, a 26-os adáshelyen élőben lehet követni.

Az A-csoport további programja, szerdán: Fenerbahce–Polkowice 17 óra, Olympiakosz–Bourges 17.30 óra, Bologna–Valencia 20.30 óra.