Az első percek történései alapján úgy tűnt, könnyű idegenbeli találkozót játszhat vasárnap délután a Ludovika Arénában az Atomerőmű KSC Szekszárd. Hebard eredményesen harcolt a palánk alatt, három közelijével elléptek a kékek. Aztán valami megszakadt, vagy talán szorosabbra fűzte védekezését a Csata, így rendre kimaradtak a vendéghelyzetek, a lepattanók pedig a hazaiakat segítették támadáshoz. Az első percek bizonytalanságai után egyre több önbizalommal kosárlabdáztak Horváth Bernadették, akik kintről is eredményesek voltak, így előbb kiegyenlítettek, majd pillanatokon belül tucatnyira növelték fórjukat.

A második negyed elején Wallace köszönt be egy triplával, majd a két kispadot technikai hibával sújtották reklamálásért a játékvezetők. A feszült hangulatban mindkét oldalon sok volt a hiba, ugyanakkor a faultok aránya 6–11 volt a KSC „javára” – Djokics Zseljko ezt is tette szóvá, helyesebben egy-egy számára érthetetlen döntést, amit viszont nem hagytak sípszó nélkül a sporik. Lehiggadtak valamelyest a kedélyek, de továbbra is kemény küzdelem folyt a parketten, s bár a negyed elején visszajöttek hét pontra Studerék, de a periódus hajrájában – miután Holcz kipontozódott – ismét a hazaiak domináltak, s a nagyszünet előtt egy perccel már tizennéggyel is vezettek (40–26), amiből fél perccel a dudaszó előtt Hebard faragott egy duplányit, így ez a tíz perc döntetlennel zárult (18–18), s őrizte 12 pontnyi előnyét a Csata.

A fordulás után sokáig megtartotta tíz pont körüli fórját a házigazda, Szabó Fanni és Czank Tímea extra triplákkal verte vissza a Goree és Hebard által főként közelről operáló szekszárdiak offenzíváját. A harmadik negyed hajrája azonban a vendégeknek sikerült jobban, s belátható közelségbe kerültek az utolsó játékrész előtt (54–47).

Ez a sansz felerősítette a hangját a vendégszurkolóknak, ami pedig felspannolta Hebardékat. Az amerikai center újabb közeli találataival felzárkózott, majd kiegyenlített, aztán át is vette a vezetést a KSC (35. perc: 60–62). Hebard (29 pont, 6 lepattanó, 4 kiharcolt fault és 33-AS VAL érték zárásként) és Goree (15 pont, 8 lepattanó, 3 kiharcolt fault és 17-es VAL) tartotta a lelket a végjátékban is az atomosokban, akik hatalmasat küzdve szerezték meg tizenharmadik győzelmüket a hazai bajnokságban, ezzel bebiztosították, hogy ötödiknél nem lehetnek rosszabb helyen. Mindez remélhetőleg kellő lendületet ad a szerdán következő görögországi Euroliga-fellépéshez is.

Női kosárlabda NB I, a 17. fordulóban

Ludovika Csata–Atomerőmű KSC Szekszárd 70–75 (22–10, 18–18, 14–19, 16–28)

Budapest, Ludovika Aréna, 200 néző. Játékvezetők: Dr. Mészáros B., Lengyel Á., Rózsavölgyi A.

Csata: HORVÁTH B. 14/3, Czank 12/6, Gábor L. 1, FUEHRING 14/9, Barnai 7. Csere: SZABÓ F. 16/12, Kastl, JÁHNI 6, Boros. Edző: Tursics Krisztián

Szekszárd: Studer 7, Holcz 1, Mányoky, GOREE 15, HEBARD 29. Csere: MIKLÓS 10/6, WALLACE 9/3, Bálint, Krnjics 4. Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása: 3. perc: 3–8, 7. p.: 11–8, 9. p.: 19–10, 13. p.: 23–16, 18. p.: 35–26, 19. p.: 40–26, 25. p.: 49–38, 28. p.: 51–41, 34. p.: 60–60, 38. p.: 68–72

Kipontozódott: Holcz (18. perc).