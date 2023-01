Mármarosi Alexa és Tulok-Darida Simon a január 15-én megrendezésre kerülő cyclo-cross magyar bajnokságra készülve vettek részt az általuk is nemzetközivé váló sporteseményen. A közel hatvan fős, közös mezőnyben startoló szerb, horvát, bosnyák és magyar kerékpárosok a haladótól (U15) a felnőtt master korcsoportig képviseltették magukat a mezőnyben. A verseny távja nem kilométerekben, hanem időben volt meghatározva: 30 percet kellett teljesíteni a nehéz pályán. A verseny sok kanyarral tarkított körpályán zajlott, de természetesen terepen: itt egy fákkal, bokrokkal, nádassal tarkított réten, ami 3 mesterséges palánkkal is nehezített akadállyal volt még megtűzdelve, amelyeket gyors egymásutánban a kerékpárról leszállva és azzal együtt átugorva kellett minél gyorsabban és ügyesebben teljesíteni.

A tömegrajtot követően a jobb versenypozícióért folyó nagy tülekedésben több kisebb bukás-összeakadás is kialakult, amiből mieink rendre kimaradtak, és sikerült egy jó lendületes tempóval kezdeniük a távot. A fiúknál már félidőnél látszott, hogy Simon az abszolút top 10-ben haladva bukás és géphiba nélkül már biztosan megszerzi az „ezüstérmet” (szerb trikoloros szalagra fűzött karácsonyfadíszt!) az U15-ösök korcsoportjában.

A lányoknál viszont sokkal szorosabb volt a küzdelem egészen az utolsó kör palánksorának a végéig. Ez annak is volt köszönhető, hogy Alexának nem a saját WU15 korosztályával (egyedül lett volna a mezőnyben), hanem eggyel feljebb a serdülő WU17-es lányokkal kellett felvennie a versenyt. Így a táv is már a fiúk-férfiak szintjére emelkedett. Ez meg is látszott a verseny alakulásán, mert az élen haladók az utolsó pár körben kezdték lekörözni a lányokat, akik a fáradtságtól elcsigázva próbálták velük tartani a tempót. Így történhetett meg az is, hogy aki legjobban tudta kamatoztatni az inkább országútra jellemző szélárnyékban haladás képességét az tudott a legtöbb erőt is tartalékolni az esetleges sprinthajrára. Ennek köszönhetően Alexa már az abszolút első hölgyként is a célba érve fölényes győzelmet aratott. A második helyezett pedig nem az addig őt szorongató horvát versenyző lett, aki az utolsó akadálynál hibázott, hanem az addig mögöttük lemaradva haladó szerb csapatban versenyző orosz lány kaparintotta meg az „ezüstöt”.

A versenyt követően az eredményhirdetés előtt a rendezők még tombolasorsolással is növelték a jó hangulatot. Itt Schneider Gábor szakosztályvezető is felajánlott egy Le Tour de Dúzsi szekszárdi rozé bort, aminek talán az egyik legnagyobb sikere volt a nyeremények között.