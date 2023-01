Mint arról beszámoltunk, a Szekszárdi UFC bejelentette, hogy tavasszal már nem szerepelteti második számú csapatát az AutóCity megyei I. osztályú focibajnokságban. CIKKÜNK ITT!

A sárga-feketék visszalépése azt is jelenti, hogy az UFC minden eredményét törlik. Az új tabellán – amelyet hírportálunk már el is készített – pedig a Dombóvár FC vette át a vezetést. Horváth Zoltán csapata ugyanis csak egyszer játszott a szekszárdiakkal, s ezen a találkozón 4–0-ra nyer, míg a földváriak és a bonyhádiak már két meccsen is túl voltak. Előbbiek 12–1-re és 3–0-ra, utóbbiak 5–2-re és 7–1-re győztek a Szekszárd fiataljai ellen. Magyarán a földváriak hat pontot és 14 gólt veszítenek, míg a völgységiek hat ponttal és 9 góllal lesznek szegényebbek.

A szekszárdiak visszalépésével így minden fordulóban két csapat lesz szabadnapos az AutóCity megyei I. osztály tavaszi szezonjában, amelynek küzdelmei március elején folytatódnak.

A visszalépés előtti tabellán éllovas FC Dunaföldvárnál nemrég járt a TEOL.hu. Az edzésriportunkat ITT OLVASHATJA!

Az állás az UFC kizárása után

1. Dombóvár 12 7 2 3 33–9 23

2. Dunaföldvár 10 7 2 1 32–13 23

3. Bonyhád 10 7 2 1 24–9 23

4. Bátaszék 11 6 1 4 29–18 19

5. Bölcske 10 4 3 3 30–16 15

6. Tevel 10 3 2 5 16–25 11

7. Kakasd 11 2 0 9 18–40 6

8. Tamási 12 0 2 10 10–62 2