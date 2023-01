Ha nem is a legrangosabb (mert korábban NB III-as csapatok is indultak), kétségtelenül az egyik legizgalmasabb volt az eddigi tizenkilenc torna közül az idei Váz-Bau Kupa. A hivatásos futballcsapatok részére kiírt felkészülési tornán három mérkőzés is csak büntetőkkel dőlt el, s a finálénak sem lehetett volna jobb forgatókönyvet írni.

A Bátaszék SE megérdemelten nyert, és szerezte meg 2017 és 2018 után harmadszor is a kupát. Buzás Attila együttese az egész tornán veretlen maradt, a csoportmeccsek során a Kölesdet legyőzte (7–1), a Tevellel (4–4) és a Szekszárddal (1–1) döntetlent játszott. Az elődöntőben 3–3 után büntetőkkel verte a Bonyhádot, a fináléban pedig egy utolsó pillanatos góllal győzte le 2–1-re a szekszárdiak fiatal csapatát.

Utóbbiak minden dicséretet megérdemelnek, hiszen rendkívüli lelkiállapotban érkeztek (pár nappal korábban dőlt el, hogy visszalépnek a megye egytől), de fittyet hánytak a papírformára, és a jóslatokra, miszerint úgyis utolsók lesznek. Juhász Máté jól sakkozott az ifjakkal, akik a csoportkörben a Tevelt 2–1-re, a Kölesdet 7–6-ra verték meg, az elődöntőben pedig az újonc Mórágyi SE-t ejtették ki büntetőkkel 1–1-es rendes játékidő után.

A harmadik helyezést a Bonyhád VLC kaparintotta meg, akik így az öt első és hat második helyük mellé a második bronzérmüket szerezték.

A negyedikként záró Mórágyi SE újoncként rendkívül szimpatikusan és jól futballozott, ezúttal azonban nem volt szerencséjük, Csüggedésre azonban nincs okuk, hiszen egy ilyen erős mezőnyben vefetlenül zártak, a csoportkörben a Bölcskét 5–4-re, a Kaksasdot 4–2-re múlták felül, a Bonyháddal pedig 3–3-ra végeztek. Az elődöntőben aztán büntetőkkel kaptak ki a Szekszárdtól, majd ugyancsak büntetőkkel maradtak alul a Bonyháddal szemben a bronzcsatában.

Akadt egy sajnálatos sérülés is, a bölcskeiek támadójának, Farsang Patriknak a bonyhádiak elleni csoportmeccsen beszakadt a vádlija, rá most pár hónapos pihenő vár.