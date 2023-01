A 23 éves kapus nyolc mérkőzésen kapott lehetőséget Bodó József játékos-edzőtől, s hogy kiválóan teljesített ezeken, azt az is mutatja, hogy három alkalommal is helyet kapott a hétvégi fordulók válogatottjaiban. Seregi Szabolcs most 5195 szavazattal végzett az első helyen, több mint ezer vokssal megelőzve a másodikként záró Baranyai Dávidot, a kölesdi Zönge SE játékosát, akire 3991 voks érkezett. A harmadik helyen a Bonyhád-Börzsöny SE védője, Guzorán Péter végzett 868 szavazattal. A tíz jelöltre összesen 10430 szavazat érkezett.

Mint ismert, a megye kettő szakmai díját Kovács Kevin, az őszi első Mórágyi SE futballistája érdemelte ki, a játékossal készült interjúnkat itt olvashatja, KATTINTSON IDE!

A megyei I. osztályban a dunaföldvári Egejuru Godslove érdemelte ki a szakmai díjat, a nigériai születésű támadóval készült interjúnkat itt találja, ezért pedig IDE KATTINTSON!

A közönségdíjat pedig a bölcskeiek védője, Hajdók Gábor kapja majd – EZT A CIKKÜNKET PEDIG ITT OLVASHATJA!