Jelenleg Csirke Ferencé a mezőny legjobb formában lévő gárdája, köszönhetően annak hogy az első három helyezett, a Falco, a Szolnok és a Zalaegerszeg is kikapott a hétvégi körben. A szombathelyiek ráadásul hazai pályán maradtak alul a debreceni DEAC-cal szemben (81–75-re), ami a paksi reményeket is táplálja. Az ASE simán nyert a hétvégén a Nyíregyháza ellen, mégpedig úgy, hogy három kulcsembere, Eilingsfeld János, Deon Edwin és Paul Atkinson is elérte a húsz pontot.

A Falcónak a mostanival együtt is csak két veresége van a szezonban, az elsőt még október nyolcadikán a második fordulóban szenvedte el a Kaposvártól (79–84), a DEAC éppen egy 15 győzelmet számláló szériát szakított meg. Magyarán a meccs esélyese a vasi egylet, amely tele van kiváló játékosokkal, elég csak Perl Zoltánra, a magyar válogatott kulcsemberére gondolni, de említhetjük Raymond Cowelst vagy korábban az ASE-ban is játszó Matthew Tiby-t. Persze annak a csapatnak, amelyikben három olyan játékos játszik, akik a VAL-listán (az összes statisztikai mutatót gyűjtő listán) ott vannak az első nyolcban (Edwin 2., Eilingsfeld 6., Atkinson 7.), nincs félnivalója.

Sajnos a sérültek, betegek még nem térhetnek vissza, így a hetek óta hiányzó Kovács Ákosra, Frank Áronra és Gulyás Milánra a szombathelyi találkozón sem számíthat a szakmai stáb. Novemberben Pakson egy kiélezett, izgalmas mérkőzést vívott a két csapat, amelyet úgy nyert 84–77-re a Falco, hogy a 36. percben 69–68-ra még az ASE vezetett...

Tippmix Férfi NB I, alapszakasz, a 21. fordulóból előrehozott mérkőzés

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Atomerőmű SE

Szombathely, Arena Savaria, szerda, 18 óra. Vezeti: Cziffra Cs., Goda L., Minár L.