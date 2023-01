Kiváló csapat a Valencia ez a szerda esti szekszárdi El-találkozón is bebizonyosodott. Még az is belefért a spanyoloknak, hogy elsőszámú sztárjukat, Alba Torrenst pihentessék, nélküle is simán nyerték a tizedik forduló meccsét.

Tegyük hozzá, a KSC is kellett ehhez, ritka az olyan, hogy Djokics Zseljko csapata majdnem négy percig nem talál a gyűrűbe, márpedig szerdán ez történt (az első hazai kosarat Sydney Wallace szerezte 3:56 perc játék után). A spanyolok pedig szépen el is léptek 10–0-ra, s ezzel olyan magabiztosságra tettek szert már az elején, amiből a folytatásban már nem lehetett kizökkenteni őket.

A szekszárdiak mindössze 7 pontig (!) jutottak egy negyed alatt, de nem azért, mert annyira jó lett volna a vendégek védekezése, sokkal inkább a pontatlan és rosszul megválasztott támadásbefejezések miatt. Ilyen kevés pontot legutóbb éppen a Valencia ellen dobtak, akkor a záró negyedben hatig jutottak Studerék (a spanyolok pedig 26-ig, amivel fordítani tudtak).