Hol van már tavaly november, amikor a Szekszárd kétszeri hosszabbításban legyőzte a török sztárcsapatot, amivel megszerezte története első Euroliga-sikerét? Azóta sok minden történt a két csapat háza táján, Djokics Zseljko például nem vihette magával Törökországba a hazai mérkőzésen klasszis teljesítményt nyújtó Goree Cyeshát, miközben honfitársa, Marina Maljkovics a „visszavágón” az új igazolások mellett már az ukrán Alina Jagupovára és a belga Emma Meessemanra is számíthatott.

Utóbbi „be is köszönt”, csapatának első nyolc pontjából hatot vállalt magára. Kellettek is a magasember pontjai, mert a tíz játékossal (köztük a fiatal Horváth Dórával és Szücs Grétával) érkező KSC nem adta könnyen magát. Első alkalommal 12–5-ös hazai vezetésnél rendelte magához övéit Djokics Zseljko, mondanivalója pedig hatott játékosaira. A néha túlságosan is sokat magára vállaló Sydney Wallace triplái jókor süllyedtek el a gyűrűbe, amikkel kétszer is nyolc pontos hátrányból hozta vissza csapatát. A Metro Energy sportcsarnokban a mérkőzés során először 28–25-ös állásnál lehetett hallani a szurkolók buzdítását, ez pedig erőt adott a kedvenceiknek. Habár nem ültek náluk a hárompontosak (az első félidőben az egyetlen triplájukat Jagupova a 18. percben dobta), az új szerzemény, Breanna Stewart kosarával 41–27-re meglépett a Fenerbahce, de Victoria Vivians hármasával a félidőre megfelezte hátrányát a Szekszárd. A nagyszünet után Meessemanék gyorsan visszaállították a tíz pont fölötti előnyüket. A rövid rotáció okozta hatás itt érte el a KSC-t, az utolsó közel négy percben mindössze Bálint Réka triplája talált utat a gyűrűbe, így a záró felvonásra kialakult tizenhét pontos különbség gyakorlatilag eldöntötte a találkozót.

A szekszárdiakra hétvégén újabb Euroliga-ellenfelél vár, vasárnap 16.30 órás kezdettel bajnoki rangadón fogadják a Diósgyőrt.

Euroliga, csoportkör, 9. forduló

Fenerbahce Alagöz Holding–Atomerőmű KSC Szekszárd 91–71 (21–18, 26–22, 24–14, 20–17)

Isztambul. Vezette: Vitkauskas (litván), Panov (észak-macedón), Cavar (bosnyák)

Fenerbahce: Cakir 5, McBride 9/6, JAGUPOVA 19/12, MEESSEMAN 25/3, STEWART 30/3. Csere: Onar 3, Sabally, Raca, Djordjevics

Edző: Marina Maljkovics

Szekszárd: STUDER 15/9, WALLACE 19/15, Miklós M. 7/3, VIVIANS 16/6, Hebard 6. Csere: Krnjics 2, Bálint R. 6/6

Edző: Djokics Zseljko

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–4. 6. p.: 14–10. 9. p: 21–16. 12. p.: 28–22. 14. p.: 36–25. 19. p.: 44–34. 22. p.: 52–40. 26. p.: 57–48. 30. p.: 71–54. 34. p.: 73–59. 38. p.: 38–89.