Kiváló őszi szezont produkált az Atomerőmű SE, amely nyolc győzelemmel és hat vereséggel a hatodik helyen zárta a 2022-es évet. Csirke Ferenc érkezése meghozta a változást, már senki sem gondol az előző szezonra, amikor egészen az utolsó mérkőzésig izgulni kellett amiatt, hogy bennmarad-e az NB I-ben az ASE. Ez a szezon végre sikereket hozott, bőven jutott örömből, hogy mást ne mondjunk, régen volt olyan, hogy négy meccset nyerjenek egymás után Kovács Ákosék.

Gulyás Róbert, a paksiak szakosztályelnöke szerdán adott interjút hírportálunknak, amit ITT OLVASHAT!

Pedig voltak hátráltató tényezők, nem is kevés. Csirke Ferencnek sérülés miatt több kulcsemberét kellett nélkülöznie, s most az újév első bajnokiján sem lesz teljes a négyszeres bajnok kerete. Gulyás Milánnak az agyrázkódása után még mindig fáj a feje, Frank Áronnak még nem jött rendbe a válla, és a héten Kovács Ákos is betegeskedett, az ő játéka is kérdéses.

A többiek azonban – köztük a legutóbbi fehérvári bajnokin jó játékkal visszatérő Paul Atkinson – bevetésre készek, s azért fognak harcolni szombat este, hogy az újévet győzelemmel indíthassa az Atom. A Falco KC, a Szolnoki Olajbányász és a Sopron KC mögött a paksiaké negyedik legjobb formában lévő egylet az NB I-ben, előző öt meccsükön négy győzelem és egy vereség a mérleg. A Honvédé ugyanakkor az NB I egyik legrosszabb szériája: a fővárosiak a legutóbbi hat meccsük mindegyikét elveszítették, ráadásul hazai pályán is zsinórban három vereség van az újonc háta mögött, amely ezt megelőzően november 26-án a kaposváriakat tudta megverni 78–77-re.

Az ASE októberben alaposan megizzadt hazai pályán az újonc ellen, de 75–71-re azért legyűrte riválisát, s most is győzni megy Budapestre.

Fontos hónap áll az Atomerőmű SE előtt, amely januárban a Honvédhoz hasonlóan az alsóházban tanyázó Kaposvárt és a Nyíregyházát fogadja majd a Gesztenyés úton, s utazik még Sopronba.

Ezeken a meccseken tovább szilárdíthatják jó pozíciójukat a felsőházban Eilingsfeld Jánosék.

Tippmix Férfi NB I, a 15. fordulóban

Budapesti Honvéd SE–Atomerőmű SE

Budapest, Ludovika Aréna, szombat, 18 óra

Vezeti: Győrffy P., Goda L., Pozsonyi L.

Tippmix Férfi NB I/A, az állás

1. Szombathely 14 13 1 1237–1065 0.96

2. Szolnok 14 12 2 1216–1024 0.93

3. Fehérvár 14 10 4 1307–1114 0.86

4. Sopron 14 10 4 1144–1054 0.86

5. Zalaegerszeg 14 9 5 1206–1136 0.82

6. Atomerőmű 14 8 6 1118–1128 0.79

7. Kecskemét 13 7 6 979–1012 0.77

8. Körmend 14 7 7 1151–1200 0.75

9. Oroszlány 14 6 8 1085–1185 0.71

10. Kaposvár 14 5 9 1152–1202 0.68

11. Debrecen 14 5 9 1076–1119 0.68

12. Szeged 14 2 12 1072–1152 0.57

13. Bp. Honvéd 14 2 12 954–1096 0.57

14. Nyíregyháza 13 1 12 935–1145 0.54