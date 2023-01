„Tavaly a félig hazai rendezésű Európa-bajnokságon testközelből láthattuk, hogy Portugália és Izland mire képes, csak előbbi tudtuk legyőzni, így végül a csoportból sem jutottunk tovább. Mindkét válogatott erős kerettel rendelkezik, a fiatal portugálok nagy része Bajnokok Ligája-csapatból érkezik, míg az izlandiak állományának kilencven százaléka a Bundesligában keresi a kenyerét – kezdett bele lapunk kérésére az esélylatolgatásba Bán Tamás, aki szerint Dél-Koreát sem szabad leírni. – Bár a bajnokság színvonala gyengébb, nem egyszer fordult elő már, hogy több hónapra edzőtáborba mentek, ahol össze tudnak csiszolódni a játékosok. Az ázsiai csapatokra jellemző kellemetlen stílust játszanak, a 4-2-es és az 5-1-es védekezést is használják, egyszóval nem szabad félvállról venni őket sem.”

A szakember szerint válogatottunk a csoportól továbbjut, de nem mindegy, hogy hány ponttal. Kedvező helyzetben az is előfordulhat, hogy a Svédország, Brazília, Uruguay, Zöld-foki szigetek kvartettből érkező három gárda közül csak bizonyos meccsre kell kihegyezni a formát.

„Ha elsőként jutunk túl a csoportkörön, jó eséllyel meglehet a célkitűzés, vagyis az első ötbe kerülés, amivel részt vehetünk az olimpiai selejtezőtornán. Nem lesz egyszerű, a korábbi világeseményeken is láthattuk, hogy akár egy-két gól is döntő lehet” – fogalmazott.

Bán Tamás szerint a vb-ről térdsérülés miatt lemaradó Máthé Dominik nagyon hiányozni fog a jobbátlövő posztról, de fontos tényező lesz, hogy a két irányító, Lékai Máté és Hanusz Egon hogyan oldja meg a rájuk nehezedő nyomást.

„Azt gondolom, hogy a döntő faktor mégis a kapusteljesítmény lesz. Mikler Roland és Székely Márton is jó formában van, de a nagy versenyeken valamiért mindig elmarad a kirívóan magas teljesítmény, a statisztikai mutatókban rendre a hátsó régióban zárunk. A hálóőrök mellett a védekezés is kulcsfontosság lesz, szerencsére Bánhidi Bence egészséges, rá támadásban is nagy szükség lesz. Az alternatívái is megvannak, Szöllősi Szabolcs a rutinjával segíthet sokat, de az ifjabb Rosta Miklós is már klasszis beállónak mondható” – zárta lapunk megkeresésére a hőgyészi vezetőedző.

Férfi világbajnokság, D-csoport, 1. forduló

Magyarország–Dél-Korea, Kristianstad, Kristianstad Arena. Csütörtök, 8 óra. Tv: M4 Sport.

A magyar válogatott szombaton Izlanddal (20.30), hétfőn Portugáliával (20.30) találkozik a csoportkörben.