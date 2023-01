Veretlenül nyerte meg a 19. alkalommal megrendezett Váz-Bau Kupát a Bátaszék SE. Buzás Attila együtese a csoportmeccsek során a kölesdi Zönge SE-t 7–1-re legyőzte, a címvédő Tevel Medosz SE-vel 4–4-es, a Szekszárdi UFC-vel 1–1-es döntetlent játszott. Az elődöntőben 3–3 után büntetőkkel verte a Bonyhádot, a fináléban pedig egy utolsó pillanatos góllal győzte le 2–1-re a szekszárdi fiatalokat.

A bátaszékiek 2017 és 2018 után harmadik alkalommal végeztek az első helyen a hivatásos futballcsapatokat felvonultató téli tornán, így beérték a szintén három sikernél járó Szekszárdi UFC-t (az első helyen a Bonyhád VLC áll öt elsőséggel).

„Nem számítottunk rá, hogy mi fogunk nyerni, előzetesen úgy voltam vele, hogy ha harmadikak tudunk lenni, a tornán, az már nagyon jó eredmény lesz – mondta lapunknak Calka Norbert, a bátaszékiek kapitánya. – Nagyon fiatal csapattal indultunk, s egy-két játékost kivéve nem is nagyon játszottunk teremben együtt. Voltak hiányzóink is, így még értékesebb ez a helyezés. Le a kalappal a csapattársak előtt, mindenki kihozta magából a maximumot. A Bonyhádot tartottam a legerősebb ellenfélnek, és azt gondoltam, hogy a tornát is ők fogják megnyerni, mégpedig toronymagasan. Övék volt a legjobb játékosállománnyal rendelkező csapat, teremben is mindig együtt játszanak. Amikor továbbjutottunk ellenük büntetőkkel, már elhittük, hogy mi nyerhetünk, és bár izgalmas lett a döntő, mert a szekszárdiak jól fociztak, sikerült behúzni” – fogalmazott a 32 évével a bátaszéki csapat egyik rangidőse.