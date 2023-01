„Hasonló játékot képvisel a Valencia, mint mi, de az első félidőben rosszul reagáltuk ezt le. A Miskolc elleni hétvégi vereség még benne volt a fejekben, de azóta is történtek dolgok a csapaton belül. Miklós Melinda is lebetegedett, így Studer Ágnesre ismét nagy teher nehezedett, megint sokat kellett a pályán töltenie – nyilatkozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Djokics Zseljko. – Az első félidőben játszottunk csapatként, a szünet után voltak pillanatok, amikor vissza tudtunk volna jönni a meccsbe, de legalábbis a harmadik és negyedik negyedet megnyerhettük volna, ám történek dolgok a pályán, amire nem térnék ki. Mindig a pozitív oldalát próbálom nézni a dolgoknak, hosszú idő után több, mint negyedórát tudtam adni Mányoky Rékának.”

Studer Ágnes szerint is beragadtak a mérkőzés elején, de sikerült a második félidőt közel egálra hozni.

„A mérkőzés elején nem tudtuk felvenni a Valenciával a versenyt, rögtön hullámvölgybe kerültünk. Nem találtuk a ritmust, puhák voltunk, sok labdát adtunk el. Tudtuk, hogy Cox-nak jó keze van, kintről is dob majd, mégis 19 pontig jutott az első félidőben. Szünet után összeszedtük magunkat és egálmeccset tudtunk a spanyolokkal játszani – mondta Studer Ágnes. – Remélem, hogy lassan mindenki egészséges lesz és rendesen tudtunk edzeni öt az öt ellen, s megmutatjuk, hogy mit is szeretnénk játszani. Mert most azt látom, hogy sokszor össze-vissza vannak a fejek. Vagy az elejét rontjuk el a mérkőzésnek vagy a végét, de bízom benne, hogy a jövőben sokkal jobb teljesítményt teszünk le, ami negyven percig kitart” – fogalmazott a 6 pontig, 5 gólpasszig és 5 eladott labdáig jutó irányító, akit jó érzéssel töltött el, hogy a nehéz helyzetben is mellettük vannak a szurkolók.

Euroliga, csoportkör, 10. forduló

Atomerőmű KSC Szekszárd–Valencia BC (spanyol) 54–75 (7–16, 13–23, 21–22, 13–14)

Szekszárd, 800 néző. V: Vupancic (szlovén), Csender (román), Velikov (bolgár)

Szekszárd: Studer 6, WALLACE 14/12, Vivians 5/3, Goree 13, HEBARD 14. Csere: Mányoky 2, Miklós M., Krnjics, Holcz, Bálint R. Edző: Djokics Zseljko

Valencia: Ouvina 3/3, BUENAVIDA 10/6, Casas 7/3, COX26/12, Carrera 3. Csere: Romero 11/3,Lamana 5/3, Gülich 10/6, Morro, Kalenik. Edző: Ruben José Burgos Lopez

Az eredmény alakulása: 3. perc: 0–8. 6. p.: 5–12. 8. p.: 5–16. 12. p.:9–21. 16. p.: 16–31. 18. p: 20–34. 21. p.: 22–42. 25. p: 31–46. 28. p: 36–58. 30. p: 41–61. 34. p: 48–64.

Kipontozódott: Studer (40.)

A mérkőzésről bővebben ITT ÍRTUNK.