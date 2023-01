A csepeliekkel fejezte be az óévet és velük kezdte az új esztendőt Reveland Zoltán együttese, csak éppen ellenkező előjellel. A decemberi bajnoki mérkőzéshez hasonlóan most is megszenvedtek a XXI. kerületi együttessel a tolna-mözsiek, de amíg akkor a fővárosban vereséget szenvedtek, a kupában Nagy Noémi második félidőben szerzett találatával nyertek, s előnnyel várhatják a január 28-i visszavágót.

Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés

2F-BAU Tolna-Mözs–Csepel FC USE 1–0 (0–0)

Tolna, v.: Petrovics (Mihálovics, Kiss G.)

Tolna-Mözs: Deczki – Sereg Z., Szalkai, Bajcsy, Kiss G. Csere: Wiesner, Sajabó, Krascsenics P., Nagy N., Tancsa, Csapó, Hatala. Edző: Reveland Zoltán

Csepel: Monyók – Kókai, Helly, Király R., Forgács. Csere: Pityó, Fekete E., Gyolcsos, Mesterházi, Simoncini. Edző: Kincses Ernő

Gólszerző: Nagy N. (29.)

Kiállítva: Kiss G. (40.)