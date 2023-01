– Legutóbb 2022. december 11-én lépett pályára csapata. Ez elég régen volt...

– Voltak, akiknek a sorozatterhelés miatt jól jött a pihenő, gondolok itt a fialatokra, de akik az Atomerőmű SE-vel az A-csoportos bajnokságban is szerepelnek, nekik nem volt szünet. Úgyhogy, ahogy a csapat összetétele is, vegyesen alakult ez az egy hónap szünet – válaszolta lapunknak Jan Pavlík, az NB I/ Zöld csoportos gárda vezetőedzője.

– Négy győzelemmel és hét vereséggel a tizedik helyről fordulnak rá az alapszakasz második körére.

– Az viszont nem látszik a tabellán, hogy ha hét ponttal többet dobtunk volna, máris 7–4-gyel állnánk. A Soprontól hosszabbítás után kaptunk ki 96–91-re, a Tiszaújvárostól 68–67-re, a Dunaharasztitól 91–87-re maradtunk alul. Átbeszéltük, mit lehetne jobban csinálni, de majd élesben derül ki, hogy ezeket valóra is tudjuk-e váltani.

– Ha az eredményeket nem figyeljük, elégedett az őszi teljesítménnyel?

– Többször hangoztattam, hogy minden mérkőzést szeretnénk megnyerni, de nem ez az egyetlen célunk. Jó látni, hogy a 16-18 éves játékosok egyre nagyobb szerepet tudnak vállalni, fontos láncszemei lettek a gépezetnek. Az idősebb játékosok, Tömösváry Máté és Baki Sándor látja, van potenciál a fiatalokban, támogatják őket, segítik és dicsérik őket, de ami talán ennél is lényegesebb, hogy ha kell, kerek-perec megmondják, ha valami nem tetszik nekik.

– Az első négy mérkőzésen mindhárom dobogós együttessel megmegmérkőznek. Vasárnap a harmadik Sopronhoz látogatnak.

– Szép kihívás lesz! Főleg úgy, hogy az utolsó napokban derül ki, hogy kikre számíthatok majd. Sokszor volt így ősszel is, de meg lehet mutatni, hogy egyről a kettőre tudunk lépni. A Budafok, a Miskolc és a Sopron is nehéz ellenfél, de ide vehetjük a Pénzügyőrt is. Négyből jó lenne egy vagy két győzelmet szerezni, főleg hazai pályán elérni, ahol erősebbek vagyunk.

– Ennek fényében milyen tavaszi szezonnal lenne elégedett?

– Ha sikerülne egy kicsivel eredményesebbnek lennünk, akkor elgondolkodhatunk a rájátszásról is, ami a tabella jelenlegi állása szerint reális cél. Ezt viszont a pályán kell kiharcolnunk, ilyen módon fogunk tovább dolgozni. De mint mondtam, nemcsak a győzelem a fontos, hanem, hogy egyénileg és csapatként is fejlődjünk. Ennek jele, hogy egyre jobban összeszoknak a játékosok. Habár az elmúlt években alacsonyabb osztályban szerepel a Bonyhád, a szurkolóink kitartanak mellettünk, amit köszönünk nekik. Értük, nekik is játszunk.

– Ha választania kéne, a 100–99-es vagy a 60–59-es győzelmeknek örülne jobban?

– Éppen a nézők miatt hazai pályán sokpontos siker, idegenben beérném a kevesebbel. De a győzelem mindenhogy szép.