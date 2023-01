A koronavírus miatti kétéves kihagyás után rendezték meg ismét a Losonci Emléktornát a Bonyhádi Sportcentrumban. A legutóbbi győztes Nyárádszereda nem indult, így az már a kezdés előtt eldőlt, hogy nem lesz címvédés. Ott volt viszont a mezőnyben két korábbi kétszeres győztes: a Palermo 2015-ben és 2016-ban, míg az A'la Cool 2017-ben és 2019-ben vihette haza a serleget.

Utóbbi egylet magabiztosan jutott tovább az A-csoportból, mögöttük az újonc Szésza 2020 Kft. nagy csatában előzte meg a Deportivo és a Bonyhád-Börzsöny együttesét. A B-csoportban a Bajnokok Tornáján első nagy tornagyőzelmét begyűjtő Bever Name volt igen meggyőző, a korábbi duplázó Palermo V&Periko-nak a Ti-To The Boss elleni döntetlen után már némi szerencsére is szüksége volt a továbbjutáshoz.

Az elődöntőben előbb az A'la Cool nyerte viszonylag simán a korábbi bajnokok derbijét, majd a Bever Name hozta kissé nehezebben a torna meglepetéscsapata elleni csatát. A bronzmeccsen a Szésza 2020 Kft. szinte végig előnyben volt, de vészkapus játékkal visszajött a meccsbe a Palermo V&Periko és két másodperccel a vége előtt egyenlített, a büntetők során viszont már nem volt ilyen szerencséje, a kupaújonc némi meglepetésre begyűjtötte a 3. helyet.

A döntő inkább nagy taktikai csatát hozott, mint szép játékot, végül nem sokkal a találkozó vége előtt a torna legjobbjának választott Ágics Péter góljával a Bever Name szerezte meg a tornagyőzelmet. Szász Dávid gárdája első sikerét aratta a Losonci István-emléktornán és feliratkozott a győztesek közé. A díjátadón Losonci Zoltántól, Pista bácsi fiától vehették át a díjakat a legjobbak.

XXIV. Losonci István-emléktorna

Az elődöntően: A'la Cool–Palermo V&Periko 6–2, Bever Name–Szésza 2020 Kft. 4–2. A 3. helyért: Szésza 2020 Kft.–Palermo V&Periko 5–4 (hétméteresek után). A döntőben: Bever Name–A'la Cool 1–0. Különdíjasok, a torna legjobb játékosa: Ágics Péter (Bever Name). A torna legjobb kapusa: Komáromi Bence (A'la Cool). A torna gólkirálya: Deli Dániel (Palermo V&Periko) 9 góllal.