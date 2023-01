A Sportközpont által szervezett események mellett a sportklubok is magas színvonalú eseményeket szerveztek - összegzik. Ki kell emelni a Széki Kupa Karateversenyt, az 53. Sió Kupát és a Drazsen Petrovics-emléktornát. A KSC Szekszárd rendszeresen megtölti a sportcsarnokot, euroligás meccseik révén messzire viszik a csarnokunk hírét. A Szekszárdi UFC pedig rendre megtölti élettel a sporttelepet, Bozsik-tornák és labdarúgó diákolimpiai döntők mellett idén az NB I-be feljutott női csapatnak köszönhetően már elsőosztályú mérkőzéseket is láthatott a szekszárdi közönség. A Bern utcai sporttelep is megújult, s idén már rendezvényeket is lebonyolított a Spúrkerék Modellező Egyesület.