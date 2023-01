Alaposan megfiatalított csapattal állt fel a Nyugati csoportban szereplő, s ott a 11. helyen álló fehérvári tartalékcsapat elleni mérkőzésére a Szekszárd. Turi Zsolt az alapemberek közül nem számíthatott Pomozi Zoltán, Arena Ármin, Füredi Patrik, vagy Lékó Roland játékára sem, de hiányzott Tóth Dávid, Gellén Axel és Gulyás Péter is.

Lőrinc Dánieltől, Tratnyek Dánieltől, Sütő Endrétől és Laczkó Krisztiántól a napokban gazdasági okok miatt vált meg a klub, Nagy Zsombor és Rácz Ferdinánd pedig munkahelyi elfoglaltság miatt távozott az UFC-től. A megyei élvonaltól visszalépő gárdából több fiatal fog szerepet kapni tavasszal, Bús Márton, Zsákovics Botond, Takács Domán, Paksi Dániel és Kárpáti Koppány ősszel a tartalékgárdát erősítették, nekik most adott az esély a bizonyításra.

Felkészülési mérkőzés. Mol Fehérvár FC II–Szekszárdi UFC 0–2. Szekszárd: Bognár Zs. – Lajkó (Bús), Fekete M., Rácz Á., Béla D. (Zsákovics) – Horog, Budai D., Kiszely, Péter D. (Paksi D.) – Csernik (Takács D.), Péter A. (Kárpáti K.). Gólszerzők: Péter D., Budai D.

„Örülök neki, hogy megtizedelt csapatunk ilyen körülmények között is helyt tudott állni – mondta Turi Zsolt vezetőedző. – Ahogy az az összeállításból is látszik, olyan fiatal játékosok kaptak lehetőséget, akiknek még nincs NB III-as tapasztalata. Bennünket is elért a gazdasági válság, így több játékostól is megváltunk, többen pedig sérülés miatt nem játszhattak. Nagyon motivált volt a csapat, fegyelmezetten játszottunk, mindenki maximálisan, jól teljesített, szépen mentünk át védekezésből támadásba, jól oldottuk meg a letámadás elleni labdakihozatalt, és a két gólunk mellett még többet is szerezhettünk volna, mert a helyzeteink megvoltak hozzá. A fiatalok jól szálltak be, de nekik még idő kell, hogy felvegyék a ritmust és elsajátítsák azt a játékstílust, amit csapatunk képvisel. Nem lesz könnyű dolgunk tavasszal, de hiszem, hogy így is sikeresek tudunk lenni, és teljesíteni tudjuk a vezetőink csapattal szembeni elvárásait” – fogalmazott a pécsi szakember.

A Szekszárdi UFC szerdán a Paksi FC NB III-as csapatával játszik hazai pályán. A mérkőzés 16 órakor kezdődik.