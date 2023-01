– Mi vezetett a harminckilenc pontos vereséghez?

– Szerzett pontokban és lepattanókban is a Prága áll az élen az egész Euroligában, de a tranzíciós játékban is az egyik, ha nem a legjobb. A gyorsindításra és a második esélyből szerzett pontokra készültünk, de a statisztikát nézve a második negyedben egyáltalán nem sikerült ezt megvalósítanunk. Hatodik sebességi fokozatba kapcsoltak a csehek és átfutottak rajtunk. Viszont amíg volt erőnk, tartottuk magunkat az elmúlt évek legerősebb prágai csapata ellen, mely érzésem szerint most is ott lesz a Final Fourban.

– Mi lehet annak az oka, hogy átgázoltak csapatán?

– Nem igazán tudtam kihez nyúlni a padon, hiszen ott csak a fiatal Szücs Gréta és a sérülésből év végén visszatérő Bálint Réka és Krnjics Szárá ült. Boros Julcsi sérült, Sydney Wallace könyöke sem jött még úgy rendbe, hogy bevehető állapotban legyen, ahogy Mányoky Réka, Horváth Dóra és Holcz Rebeka sincs. A cseheknek viszont minőségi cseréjük volt, akik az utolsó percben is ugyanazon a hőfokon dolgoztak, s kaptuk tőlük a gyors leindításokat. Egy ilyen Prágától nem szégyen kikapni, de fontos, hogy ebben a helyzetben is maradjunk meg csapatnak. Az nem tetszett, hogy időkérésnél nem figyeltek arra, amit mondok. Rosszul is reagáltunk ezekre, a játékmegszakítások után sokáig a Prága talált csak gyűrűbe. Katasztrofálisan védekeztünk a kettő-kettő ellen és az sem tetszett, hogy szinte feladtuk a meccset. Nem először fordult ez elő, ezt láttam Polkowicében is.

– Szombaton Szigetszentmiklósra látogatnak a bajnokságban. Ott mire számít?

– Meg kell nyomnunk az újraindítás gombot. Nehéz helyzetben vagyunk, mert hetek óta nem tudunk öt az öt ellen készülni. A hiányzók miatt nincsenek külső játékosaink, így többen nem a saját posztjukon edzenek. Öt-hat játékostól sok pontot várok a hétvégén, remélem, ott már a jobbik arcunkat mutatjuk majd.

Csapatszinten jobban kell védekezni

„A kisebb hibák ellenére jól kezdtük a mérkőzést, amit előre megbeszéltünk védekezésben, azt is jól megoldottuk. A második negyedben történt valami, leblokkoltunk, nem tudtuk kizárni az ellenfelet a palánkok alól, sok gyorsindítást kaptunk – fogalmazott Studer Ágnes. – A második félidőre próbáltunk felpörgetni a játékot, azt láttam, hogy volt egy-két jó momentumunk, de ezt nem tudtuk hosszabb időre, percekre kitolni. Lehet azt mondani, hogy a szűk rotáció miatt elfáradtunk, de csapatként jobban kell védekeznünk és mindenkinek meg kell értenie, mi a feladata a pályán. Remélem, hogy a betegeink és sérültjeink hamar felépülnek és végre teljes kerettel tudunk készülni” – mondta a 12 pontig, 6 gólpasszig, ugyanakkor 7 eladatott labdáig jutó irányító, hozzátéve, a csehek Euroliga-szinten is kimagaslanak a mezőnyből, amit saját bőrükön tapasztalhattak meg.

