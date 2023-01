A tizenhat csapatos luxemburgi élvonal negyedik helyén álló RFC Union ellen zárta le másfélhetes törökországi edzőtáborát Waltner Róbert, mely bízhatott abban, hogy a lengyel Jagiellonia Bialystok és a szerb FK Vojvodina ellen 2–1-re elveszített felkészülési mérkőzés után csapata megszerzi első győzelmét a téli időszakban.

Többet támadtak az atomvárosiak, szinte futószalagon szállították a helyzeteket, de be nem tudták venni az ellenfél kapuját. Waltner Róbert a szünetben és a második játékrészben is frissített keretén, ám ez sem hozott áttörést. Az mindenképpen pozitívum, hogy ismét lehetőséget kapott a bizonyításra az NB III-as keretből felhozott 17 éves középpályás, Horváth Kevin, valamint a Siófoktól visszarendelt Nyári Patrik is, míg a fiatal Simon Barnabás végigvédte a találkozót.

„Elégedett voltam a mérkőzéssel, ezúttal mindkét félidőben jól játszottunk. Több helyzetet is kialakítottunk, a gól azonban sajnos hiányzott a találkozóból. A lehetőségeink megvoltak, ez mindenképpen pozitívum, azonban hol a kapu mellé ment a labda, hol ellenfelünk kapusa védett. Bízom abban, hogy a frissesség is megérkezik majd a következő időszakban. Van majdnem két hetünk a bajnokság folytatásáig, a tétmérkőzéseken ezeket a szituációkat góllal kell zárnunk” – értékelte a találkozót a paksiak vezetőedzője.

Felkészülési mérkőzés

Paksi FC–RFC Union Luxemburg 0–0

Belek, Törökország

Paks: Simon B. – Osváth (Vas G., a szünetben), Kinyik, Kádár, Szabó J. (Kovács N., a szünetben) – Windecker (Haris, a szünetben), Balogh B. (Nyári, 70.), Papp K. (Gyurkits, a szünetben) – Sajbán Máté (Haraszti, a szünetben), Varga B. (Hahn, 61.), Bőle (Horváth K., 70.). Vezetőedző: Waltner Róbert

