Jól és rosszul is elsülhet

– Nehéz megmondani, hogy kedvező-e számunkra ez a sorsolás, jól is és rosszul is elsülhet, hogy az ukránokkal játszunk az első mérkőzésen – nyilatkozta a sorsolás után Frank Tamás szövetségi kapitány az mlsz.hu oldalon. – Ellenfelünk előttünk jár, ezt a korábbi egymás elleni mérkőzéseken is lehetett látni. Én már annak is örülni fogok, ha sikerül egy szoros meccset játszanunk az elődöntőben, és ha még jó eredmény is párosulna a jó játékkal, akkor számunkra már biztosan tökéletesen alakulna az Európa-bajnokság. Azt megígérhetem, hogy mindent meg fogunk tenni a lehető legjobb szereplés érdekében, miközben szeretnénk minden pillanatát kiélvezni a hazai rendezésű kontinenstornának.