– Engedje meg, hogy gratuláljak!

– Köszönöm szépen, büszke vagyok rá, hogy a szakma engem talált a legjobbnak – felelte Kovács Kevin, aki a kölesdi Baranyai Dáviddal és a faddi Farkas Kevinnel holtversenyben lett az ősz legjobbja, de a megkérdezett tudósítók és edzők egyöntetűen neki ítélték a titulust.

– Meglepte az eredmény?

– Őszintén mondom, hogy nem lepett meg. Remek őszi idényt teljesítettem, szóval benne volt a pakliban, hogy én is lehetek a legjobb. Örülök neki, mert egy is egy visszaigazolása annak a munkának, amit elvégeztem. De nagyon hálás vagyok a csapattársaimnak is, nélkülük ez nem jöhetett volna össze.

– Minek köszönhető, hogy ilyen jó szezont zárt?

– Nincs benne semmi ördöngősség, mindössze annyi, hogy több időm volt foglalkozni a futballal. Sokkal többet tudtam edzésre járni, és az elvégzett munka meghozta az eredményét. Meg aztán hálás vagyok edzőimnek, Illés Bélának és Acsádi Gábornak, akik számítanak rám, megadják nekem a kellő szabadságot a pályán. Ezt eredményezte.

– Nemcsak ön, csapata is remekelt ősszel, hiszen első helyen állnak a tabellán. A Mórágyi SE volt a legjobb?

– Azt gondolom, hogy igen, megérdemelten állunk az első helyen. Nagyon jó csapatunk van, a szakmai stáb remekül megtalálta a rutinos futballisták és a fiatalok egyensúlyát, sok tehetség futballozik Mórágyon, szóval azt mondom, hogy mi voltunk a legjobbak!

– Tavasszal is így lesz? Csalódott lenne, ha nem nyernék meg a bajnokságot?

– Nemcsak én, mindenki csalódott lenne. A bajnoki cím megszerzése a célunk. Sokat beszélgetünk a srácokkal az öltözőben arról, hogy jó lenne arannyal zárni a szezont, és arról is, hogy milyen nagy dolog lenne, ha megmérethetnénk magunkat a megyei élvonalban. A mórágyi futballcsapat sosem szerepelt még a legjobbak között, mi írhatnánk történelmet, ez is inspirál bennünket.

– Kovács Kevin ilyen ősz után milyen tavaszt remél?

– Tizenhárom gólt szereztem és legalább ugyanennyi gólpasszt adtam az elmúlt félszezonban, ezt mindenképpen szeretném felülmúlni. Ha az idény végére elérném a harminc gólt, és a harminc gólpasszt, elégedett lennék. Ezért fogok keményen dolgozni a téli szünetben.

– Jövő szombaton jön a Váz-Bau Kupa, amin először indul a Mórágyi SE. Milyen reményekkel?

– Komoly reményekkel. A csapatban mindenki nagyon szeret kispályázni, és már régóta szerettük volna kipróbálni magunkat ezen a tornán, de eddig nem volt rá esélyünk, most viszont megkaptuk a meghívást, s ennek örömmel teszünk eleget. Azt mondom, érdemes lesz odafigyelni a mórágyi csapatra, jómagam is szurkolok majd a srácoknak, hogy a lehető legjobban szerepeljenek.

– Nocsak, hogyhogy csak szurkolni fog?

– Az egyik teremtornán megsérült a térdem, így nem valószínű, hogy tudok játszani. Sokkal fontosabb számomra, hogy a nagypályás idény kezdetére rendben legyek.

– Huszonöt éves, a legjobb korban van, nem gondol a váltásra, a feljebb lépésre?

– Játszottam már a megye egyben, de sehol sem éreztem magam ilyen jól, mint itt Mórágyon. Béla bácsiék remek közösséget kovácsoltak össze, öröm ehhez tartozni!

