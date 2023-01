Balázs József személyében U19-es válogatott kapus érkezett kölcsönbe az OTP Bank Liga hatodik helyén álló Paksi FC-hez, adta hírül az atomvárosi klub. A 2003-as születésű hálóőr az előző idényben mutatkozott be a másodosztályban, a III. Kerületnél harminchárom bajnokin és egy kupamérkőzésen védett, a most futó szezonban viszont már az MTK Budapestet erősítette. Az NB II-ben jelenleg harmadik helyen álló kék-fehéreknél az első három fordulóban jutott szóhoz, de – az MLSZ Adatbankja szerint – a meccskeretben is szeptemberben volt utoljára. Ezen kívül egy kupameccsen és három NB III-as találkozón kapott bizonyítási lehetőséget.

„Nagyon tetszett a megkeresés és ez a lehetőség, ami most adódott. Úgy gondolom, karrierem szempontjából a legjobb döntés született. NBI-es játékosok közt fejlődni egészen biztosan gyorsabb. Hosszútávú célom természetesen a bemutatkozás az első osztályban, de mindenekelőtt már az is nagy dolog, hogy itt lehetek, és egy kiváló NB I-es csapat tagjaként edzhetek” – fogalmazott már paksi játékosként a korosztályos válogatott kapus.

Balázs József érkezésével Rácz Gergő játékjoga is módosult, a 27 éves kapus kölcsönbe az MTK-hoz került. Az atomvárosiakat hetedik éve szolgálja a hálóőr, de ez idő alatt mindössze hetvenöt találkozó alkalmával bizonyíthatott. Az idei kiírás őszi idényében hat bajnokin védett.

