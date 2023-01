Közel egy esztendőt töltött 2016 és 2017 között Japánban cserediákként. A szekszárdi születésű Egle Luca a felkelő nap országában elsajátította nemcsak a nyelvet, hanem a kendó nevű harcművészet alapjait. Hazatérve, a nyolc danos mesterétől eltanult tudás birtokában egymás után aratta győzelmeit ebben a sportágban. Három női bajnoki kupát nyert az országos versenyeken, ezzel Tolna vármegye és Szekszárd jó hírét is öregbítette. A fővárosi Semmelweis Egyetem gyógytornász szakának harmadéves hallgatója most újabb nagy lehetőséget kapott a sorstól: a jövő hónapban, fél évtized elteltével, visszatérhet álmai országába, Japánba.

Ehhez azonban még szüksége lenne némi támogatásra, mert a legbőkezűbb szülői anyagi segítség mellett sem képes fedezni a út, illetve a program, a kint tartózkodás költségeit. Egyszer már teljes sikerrel járt hasonló kezdeményezése, hiszen a bevezetőben említett egy év ugyancsak így valósulhatott meg Funabashi városában.

A szekszárdi fiatalt ez alkalommal a főváros, Tokió, a Kokushikan Egyetem várja. Ám nem felsőoktatási programról van szó. Luca a Magyar Kendó Szövetség kapcsolatai révén vehet részt az egyetem kendóklubjának edzésein. A májusi hazaérkezés után rögtön utazhat is Franciaországba, a kendó Európa Bajnokságra...

– Egyszer már megtapasztalhattam, milyen a kendó hazájában edzeni és a legkiválóbb mesterektől tanulni – osztotta meg lapunkkal önvallomását. – Most újra lehetőséget kaptam, hogy ismét előbbre léphessek, és még hasznosabb tagja legyek a magyar kendóválogatottnak. Ahhoz, hogy a hazai mezőnyben elért eredményeim után a nemzetközi versenyeken is sikerrel szerepeljek, nagyon sokat számítana, ha kijuthatnék a kurzusra. Hiszem, hogy már bizonyítottam, és továbbra is bizonyítani tudom, hogy a belém fektetett bizalom és támogatás megtérülhet.

Komolyan veszem a sportolói pályafutásomat, és minden tőlem telhetőt megteszek képességeim folyamatos fejlesztésére. Azon fogok dolgozni, hogy támogatóim velem együtt örülhessenek az általam elért eredményeknek. Egyúttal büszkék lehessenek arra, hogy nekik is köszönhetem azt, aki lettem.

Így lehet segíteni

Egle Lucát a Magyar Kendó Szövetség révén, avagy saját számlájára banki átutalással lehet támogatni. A szekszárdi fiatal e célból egy adománygyűjtő-kezdeményezés oldalt is létrehozott. Ez itt érhető el: https://gogetfunding.com/tamogasd-luca-kendo-kurzusat-japanban-support-lucas-kendo-course-in-japan/

– Nagyon sokat gondolkoztam azon mostanában, hogy hol is lennék, ha annak idején nem jutok ki középiskolásként Japánba, és nem kezdek el éppen kendózni – tűnődött el beszélgetésünk végén, majd így zárta gondolatait. – Most már tudom, hogy így lett teljes az életem.