Bekezdett már az elején a KSC, Goree-ék első hat mezőnykísérletéből mindössze egy maradt ki, Vivians tripladobása pattant le a gyűrűről, viszont az amerikai bedobó aztán beszórta mindkét büntetőjét, így három és fél percnyi játékot követően, 4–13-s állásnál Gedei Tibor időt is kért. A hazaiak trénere kettőt cserélt is, de a friss játékosok sem tudták megállítani a kék úthengert. Miklós Melindáék úgy játszottak a magyar bajnokság kilencedik helyén álló gárdával, amiként Oblakék oktatták őket szerdán a Prága elleni Euroliga-mérkőzésen. Aztán amikor Djokics Zseljko is belecserélt a kezdőbe, ismét betaláltak Vári Zitáék, de így is tizenöttel nyerte az első periódust a Szekszárd 76,5 százalékos dobóteljesítménnyel (15–30).

A második negyed forgatókönyve is hasonlóképpen alakult, Miklósék jó kezdése után jött a szigetszentmiklósi időkérés, ami azonban nem hozta a hazaiak által várt eredményt, tovább hizlalták előnyüket Hebardék, s a 18. percben már huszonöttel vezettek (21–46). Mányoky, Boros és Holcz nélkül, még mindig szűk rotációval, benne a hosszú kihagyás után nemrég visszatérő játékosokkal is magabiztosan vezetett a KSC, s volt lehetőség a gyakorlásra.

A fordulás után is jól, ha nem is hibátlanul játszott Djokics Zseljko csapata, mely remek védekezésével többször is elérte, hogy dobáskísérlet nélkül zárja a hazai együttes a 24 másodpercnyi támadóidejét. Miklós Melinda brillírozott, ötből negyedik triplájával már 18 pontnál járt. (A szekszárdiak hetese végül a mezőny legjobbjaként 34-es VAL-értékkel zárt, mert 18/12 pontja mellett kiosztott kilenc gólpasszt, leszedett öt lepattanót és szerzett három labdát is.)

Az utolsó negyedben egy kis homokszem került a szekszárdi gépezetbe, a KSC közelről és távolról is hibázott, a vendéglátók pedig főként kintről voltak eredményesek, így visszajöttek harmincon belülre, megnyerték ezt a periódust. A meccset azonban simán hozta összességében a kék-fehér alakulat, melynek nem sok ideje lesz regenerálódni, szerdán már Isztambulban lép pályára a Fenerbahce vendégeként.

Női NB I, a 15. fordulóban

BKG-Prima Szigetszent–Atomerőmű KSC Szekszárd 65–92 (15–30, 10–21, 15–23, 25–18)

Szigetszentmiklós, 250 néző. Játékvezetők: Szilágyi Bálint, Kapusi Gábor, Gruber Nikolett. Szigetszentmiklós: Szabó, Takács, Katona 4, JONES 9/3, DEGBEON 16/3. Csere: Perez 9/3, VÁRI 15/12, Aldazabal 9/6, Duka 3/3, Gróf. Edző: Gedei Tibor. Szekszárd: STUDER Á. 9/3, MIKLÓS 18/12, VVIVIANS 11/3, GOREE 21, HEBARD 22. Csere: Krnjics, Wallace 9/3, Szücs, Bálint 2. Edző: Djokics Zseljko.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 4–10, 6. p.: 4–19, 13. p.: 19–37, 18. p.: 21–46, 25. p.: 31–61, 28. p.: 37–68, 35. p.: 53–78, 38. p.: 59–86.

Kipontozódott: Szücs (38. perc), Goree (39. p.).