Öt nap alatt a harmadik felkészülési mérkőzését tudta le a Szekszárdi UFC, amely a Paksi FC II elleni 1–1 és a Majosi SE-vel szemben 1–0-ra elveszített találkozót követően a szekszárdi műfüvesen verte meg 1–0-ra a Pécsi MFC U19-es gárdáját.

A szekszárdiak a Pomozi – Lajkó, Fekete M., Arena Á., Béla D. – Horog, Budai D., Kiszely, Péter D. – Paksi D., Péter A. összeállításban kezdték a találkozót, csereként Péter J., Bús, Zsákovics, Csernik, Csapó, Kárpáti K. és Renczes várt bevetésre. A szekszárdi gólt Paksi Dániel szerezte.

„Fizikálisan és taktikailag is jól felkészített ellenféllel találtuk szembe magunkat a pályán – összegezte a látottakat Turi Zsolt, a szekszárdiak vezetőedzője. – Náluk is volt több sérült illetve beteg játékos, így a visszajátszóknak köszönhetően egy erős kerettel álltak ki a mérkőzésre. A találkozó elején látszott rajtunk, hogy a terhelés kihat a srácokra így jobbára az ellenfél akarata érvényesült. Egy szép támadás végén Paksi Dani révén megszereztük a vezetést, majd kihagytunk egy tizenegyest, de nem lehet okunk a panaszra, a második félidőt már mi irányítottuk. Az ellenfél is frissített a posztokon, több U19-es játékosuk is beállt, így végig jó iramban zajlott a találkozó. Öt nap alatt a harmadik edzőmérkőzésünket játszottuk, mindenki csúcsterhelést kap. A fiúk egyelőre jól bírják. A helyzeteink megvannak, már csak értékesíteni kellene minél többet. Még kicsit tompák vagyunk, de a szezonkezdetre remélem mindenki jó formába kerül” – húzta alá Turi.

A szekszárdiak legközelebb szerdán lépnek pályára, mégpedig a Budaörs otthonában.