– Mondhatjuk, hogy nagy kő esett le a szívéről?

– Ez így tökéletes megfogalmazás – felelte Lenkey Imre. – Mindenkinek nagyon hiányzott már a torna, amely mondhatni, hogy beépült a tolnai csapatok felkészülésébe. Sokan állítanak meg az utcán, sokan hívnak telefonon, mindenki várja már, hogy újra szurkolhasson kedvencének a kupán.

– Két év hosszú idő, egyszer sem gondolt rá, hogy hagyja az egészet?

– Kitartottam, és reménykedtem benne, hogy mielőbb visszakapjuk a normális életünket. Örülök neki, hogy az idei már nem marad el. Ha nem sikerült volna megrendezni, akkor lehet, hogy elengedtük volna, de szerencsére nem így történt. Bízom benne, hogy egy jó meccseket hozó, izgalmas tornát tudunk rendezni, aztán pedig készülünk a 2024-esre, a jubileumira, a huszadikra. Ha rajtam múlik, még sokáig csináljuk.

– Csalódott, hogy nem mindegyik csapat vállalta a szereplést?

– Hiányérzetem van amiatt, hogy sem a földváriak, sem a dombóváriak, sem a tamásiak nem vállalták, de a miértet, az okokat csak ők tudják. Azt gondolom, hogy a második osztályban őszi első mórágyi és a szívemhez közel álló kölesdi csapat sem fog kilógni a sorból.

– Mit gondol az esélyekről, ön szerint melyik csapat viszi el a kupát?

– Nehéz erre tippelni, mert a kispálya mégsem nagypálya. Azt gondolom, hogy a pillanatnyi forma fog dönteni. Bár az eddigi tizennyolc tornából a bonyhádiak ötöt is megnyertek, amivel a legeredményesebbek, nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy most is ők lennének a favoritok. Korábban a szedresiek és a teveliek is tudtak nyerni, úgyhogy minden induló előtt ott az esély, hogy bizonyítson.

– Köztudott a kötődése a kölesdi csapathoz. Tőlük milyen szereplést remél?

– Tisztes helytállást várok tőlük. Van a csapatban öt-hat kimondottan tehetséges fiú, akik otthon vannak a kispályás fociban. Fogadkoznak a srácok, nem szeretnének csalódást okozni, sem maguknak, sem pedig nekem. Most ismét van minek örülni, jó kis társaság jött össze Kölesden, amelyik már az ősszel is megörvendeztette a szurkolótábort néhány jó eredménnyel. Azt gondolom, hogy most a helyén van a klub a másodosztály középmezőnyében, sokkal nagyobb terveket nem érdemes szövögetni, de kevesebbel sem szabad beérni. Az biztos, hogy egy jó eredmény a tornán kellő lendületet adhat a csapatnak a tavaszi nagypályás szerepléshez.

A 2023-as Váz-Bau Kupa programját itt találja, KATTINTSON IDE!