A Böde testvérekkel, Dániellel és Istvánnal fémjelzett alakulat második meccsén is döntetlenre végzett. A nyitányon az MNKK-val játszottak 3–3-at, most pedig a Lelkesek csapatával egyeztek ki szintén egy 3–3-as eredményben. Hiába vezetett már két góllal is a több kulcsemberét nélkülöző Sarki Kocsma, ellenfele nem adta fel, és egyenlített. A rekordgyőztesnél is rosszabbul járt a Herczig és Társa Bt., amely szintén kétgólos előnybe került a PKO Transszal szemben, de Bödéékkel ellentétben nekik még pont sem jutott. A nap rangadóján a Deportivo magabiztos játékkal verte meg a nyitányon tíz gólig jutó németkérieket, akik aztán javítottak, miután alaposan kitömték a PKO Transz gárdáját. Az MNKK négyig meg sem állt a Fitt Boys ellen.

A 2. játéknap eredményei

PKO Trans–Herczig és Társa Bt. 3–2. Gól: Feil T., öngól, Zengrűber Á., illetve Süvöltős J., Csoknyai Á.

Németkéri Barátok–Deportivo 0–2. Gól: Tolnai L., Varga Z.

Sarki Kocsma–Lelkesek 3–3. Gól: Böde I. (2), Nagy I., illetve Balla D., Baksa Á., Szívós P.

Németkéri Barátok–PKO Trans 8–1. Gól: Rezicska R. (3), Balogh K. (2), Laszlóczki L., Tóth Zs., Majoros G., illetve Busa P.

MNKK–Fitt Boys 4–0. Gól: Eke I., Süvöltős J., Kovács E., Farsang P.

A bajnokság állása: 1. Deportivo 6 (8–1), 2. Németkéri Barátok 6 (18–4), 3. MNKK 4 (7–3), 4. Lelkesek 4 (6–4), 5. PKO Trans 3 (5–13), 6. Sarki Kocsma 2 (6–6), 7. Herczig és Társa Bt. 0 (3–9), 8. Fitt Boys 0 (1–14) ponttal.

