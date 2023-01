Horváth Péter János nagy kosárlabda-rajongó, s nem mellékesen a magyar férfiválogatott csapatvezetője. Néhány napja ő váltotta Pekárik Gézát az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatói székében.

A vezérigazgató kedélyesen elbeszélgetett a játékosokkal, valamint dr. Kovács Antallal, az ASE elnökével és Gulyás Róberttel a kosárlabda szakosztály vezetőjével. Régi barátként üdvözölte Hermann Jánost, Dongót, a válogatott masszőrét, akivel a nemzeti csapatnál tölt együtt sok időt.

Horváth Péter János vezérigazgató és Gulyás Róbert szakosztályelnök

Mint azt Horváth Péter János a szerdai látogatáson kihangsúlyozta, nagyon szereti a kosárlabdát, követi a paksi csapat eredményeit. Korábban is volt már itt kosármeccsen, s ha ideje engedi, a jövőben is ott lesz az ASE hazai mérkőzésein. Akár már most szombaton, a Hübner Nyíregyháza elleni összecsapáson is viszont láthatják a vezérigazgatót a játékosok...

Az Atomerőmű SE, amely egy hete idegenben verte meg a Sopron KC-t, 10 győzelemmel és 7 vereséggel jelenleg a hatodik helyen áll a tabellán.