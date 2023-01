Három hete zajlik a felkészülés az élvonalban újonc Szekszárdi WFC-nél. Az időjárás nem túl kegyes Micskó Márk együtteséhez, a szakember vagy esőben vagy eső áztatta talajon kénytelen edzést vezényelnie övéinek. De nem csak emiatt főhet a vezetőedző feje.

„Eddig csak távozó játékosról tudok beszámolni, de szeretnénk igazolni is, azonban télen ezt nagyon nehéz kivitelezni. Felkészülési mérkőzést környező csapatok ellen nem tudtunk lekötni, bármennyire is akartunk, az egyetlen biztos edzőmeccsünk február 11-én lesz a Puskás Akadémia ellen – nyilatkozta lapunknak Micskó Márk, aki azért pozitív eseményről is szót tudott ejteni. – Az U19-es csapatunk játszott 2–2-es döntetlent a Pécsi MFC U17-es kiemelt bajnokságban élen álló csapatával, ami azért nagy szó, mert a mi keretünk átlagéletkora sem érte el a 17 évet. Láthattuk, hogy az akadémiákhoz képest nincsen lemaradva a mi utánpótlásunk, ezért játszatjuk büszkén és bátran a fiatalokat az NB I-ben, ami eddig is prioritás volt a klubunknál.”

A vezetőedző elismerte, az élvonal más kávéház, mint a másodosztály, a 2021-ben alakult női nagypályás szakosztálynak minden szinten fel kell még nőnie az NB I színvonalához, de jó úton haladnak efelé.

„Egyértelműen benn szeretnénk maradni, ezért is szeretnénk igazolni, ami, még egyszer mondom, nem könnyű. Azt gondolom, ha a hiányposztokat be tudjuk tömni, akkor ez a cél elérhető. Ha nyáron úgy tudtuk volna elkezdeni az alapozást, most nem lenne hatpontos hátrányunk a még bent maradó tizedik helyezettől. Sokszor voltunk szerencsétlenek, sokszor rutintalanok, a saját hibáinknak köszönhetően tartunk itt, ahol vagyunk. Ezen dolgozunk a télen, hogy ha nem is olyan bő kerettel, de olyan játékosokkal vágjunk neki a tavasznak, akik egytől egyik benn szeretnének maradni. Reméljük, hogy a folytatásban is elkerülnek minket a sérülések, ezt ősszel a prevenciós foglalkozásoknak köszönhetően sikerült kiküszöbölni” – fogalmazott a vezetőedző.

Fotós: Makovics Kornél

Mint mondta, nyolc ponttal többjük lehetne, s két győzelemmel kezdhették volna első szezonjukat a legjobbak között, ha nincsenek a védelmi és egyéni hibák. Az egy-egy győzelem és döntetlen mellett tízszer maradt pont nélkül a Szekszárd, ezek közül hat esetben egy gól döntött az ellenfél javára.

„Az, hogy a Ferencváros ellen kapott hétből és a Győrtől beszedett nyolc gólból néhány elkerülhető volt, az nem oszt, nem szoroz, a szoros mérkőzéseknél viszont igen. A Fehérvár, a Kelen, az Újpest és a Szeged ellen is mi vezettünk, de csak utóbbinál szereztünk pontot, egyedül a Haladás ellen tudtuk megtartani az előnyünket. Az MTK Budapest otthonában ha húsz perc után 3–0-ra vezetünk, egy szavuk sem lehetett volna a fővárosiaknak, ezt ők maguk mondták. A Győr ellen az első félidőben, a Fradival szemben hetven percig álltuk a sarat, aztán átgázoltak rajtunk. Csapatom sokkal jobb annál, mint amit a pozíciója mutat, bízom benne, hogy tavasszal ez pontokban és a végső helyezésben is megmutatkozik” – zárta Micskó Márk.

A Szekszárdi WFC február 25-én a Győri ETO elleni idegenbeli Magyar Kupa-negyeddöntővel kezdi tétmérkőzéseinek sorát (kezdés: 13.30 óra), a bajnokság tavaszi nyitófordulójában, március 11-én a kilenc ponttal és három helyezéssel előrébb álló Kelen SC vendégeként lép pályára.