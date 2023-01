Az év női sportolói

Kiszli Vanda

Az Atomerőmű SE kajakosa pályafutása legeredményesebb évét hagyta maga mögött. A 28 éves klasszis öt aranyéremmel gazdagította párját ritkító éremkollekcióját. Az Egyesült Államokban rendezett Világjátékokon és a dániai Európa-bajnokságon duplázott, azaz nyert a rövidkörös és a hagyományos, huszonhat kilométeres versenyben is nyert, s első lett a portugáliai maratoni világbajnokság klasszikus távján is. Nem csoda, hogy a magyar szövetség őt választotta meg a szakágban az év női kajakosának. Sikeres pályafutása elismeréseként novemberben Prima-díjjal tüntették ki a VOSZ szekszárdi gáláján.

Pupp Réka

Az Atomerőmű SE 26 éves cselgáncsozója káprázatos évet hagyott maga mögött. A paksi olimpikon négy érmet szerzett a 2022-es Grand Slam-versenyeken. Antalyában és Budapesten aranyat akasztottak a nyakába, Tbilisziben ezüstérmes, Tel-Avivban bronzérmes lett az 52 kilogrammosok súlycsoportjában. A remek produkciót év végén egy Mesterek Tornáján megszerzett bronzzal fejelte meg Braun Ákos tanítványa, aki a júliusi, hazai rendezésű torna után még a világranglistát is vezette, jelenleg pedig a második helyen jegyzik a nemzetközi szövetség. Paks városa Pro Urbe díjjal tüntette ki kiváló eredményeiért.

Az év férfi sportolói

Szemerei Levente

Miután 22 éves kora ellenére „agyonnyerte” magát a tízezer méter és a mezeifutó országos bajnokságokon, idén a középtávfutásból maratonra váltott a Szekszárdi Sportközpont atlétája. A szedresi sportoló pályafutása első félmaratonján februárban második helyen zárt Splitben, majd egy hónapra rá Isztambulban egy erős mezőnyben a 18. helyen ért célba. Hazai környezetben az ob-t megnyerte, ahogy – pályacsúccsal – a 37. WizzAir Budapest versenyen sem futott nála gyorsabban senki, s hatalmas egyéni csúccsal a ljubljanai félmaraton is megnyerte (1:04:08 óra). A 42,2 kilométeres távon is remek időket ért el, a SPAR Budapest Maraton Fesztivált utcahosszal nyerte októberben, decemberben pedig tovább faragot idején a valenciai maratonon (2:17:17 óra). A fiatal futó nem titkolt célja, hogy 2:14 órán belül teljesítsen, s ott legyen az idei budapesti világbajnokságon.

Ádám Martin

Nem túlzás, ha azt írjuk, hogy minden róla szólt az elmúlt évben a magyar futballban. Életében először gólkirály lett az első osztályban, mégpedig úgy, hogy meg sem állt 31 találatig (korábban négy éve alatt jutott 24 gólig). Arra hogy valaki ilyen sok találattal legyen gólkirály, az 1979/1980-as szezonban volt példa: akkor Fazekas László az Újpest színeiben 36-ig jutott. Kiváló teljesítményének köszönhetően Ádám bemutatkozhatott a magyar válogatottban is (márciusban a szerbek ellen debütált), ma pedig már a dél-koreai Ulszan Hyundai labdarúgója. A góllövést ott sem felejtette el, fél év alatt 9 találatot jegyzett, az ő duplájának köszönhetően lett bajnok 14 év után az Ulszan csapata.

Az év fiatal sportolói

Miklós Melinda

A 19. születésnapját októberben ünneplő szekszárdi tehetség az elmúlt évben robbant be a legjobbak közé a magyar kosárlabdában. Az Atomerőmű KSC Szekszárd hátvédje rutinos játékosokat megszégyenítő teljesítményt nyújtott hétről hétre mind a magyar NB I-ben, mind pedig az Euroligában. A hazai szakportálok közül többen is az év legjobb fiataljának választották a tehetséget, aki hosszú sérülés után ősszel tért vissza klubcsapatába, s olyan jól teljesített, hogy Székely Norbert már a felnőtt női válogatott keretébe is meghívta. Bár a bemutatkozása még várat magára, nem gondolnánk, hogy sokáig...

Juhász István

Az Atomerőmű SE kenusa szó szerint berobbant a sportág legjobbjai közé 2022-ben. A madocsai fiatalember a szegedi Molnár Csanád párjaként az 500, illetve az 1000 méteres távon is aranyérmes lett a Szegeden megrendezett ifjúsági világbajnokságon. Remek teljesítményüket a hazai szövetség is elismerte, hiszen őket választották meg a 2022-es év legjobb fiataljainak.

Az év edzői

Bognár György

A Paksi FC ex-edzője a bajnokságban a hatodik helyig vezette az atomvárosi gárdát, míg a Magyar Kupában egészen a döntőig menetelt. A szakembert – aki Paksról az MTK Budapesthez távozott, de onnan már menesztették is – azért dicsérték, mert irányításával a Paksi FC rendkívül gólerős volt, a 2021/2022-es bajnokságban 75 gólt ért el, ami 15-tel volt több mint a bajnoki aranyérmes Ferencvárosé. Ez a támadófoci hozta meg aztán a gólkirályi címet Ádám Martinnak, aki 31 találatával bizonyult az OTP Bank Liga legeredményesebb futballistájának a mögöttünk hagyott bajnoki szezonban.

Braun Ákos

Elég lenne, ha azt írnánk vele kapcsolatban, hogy ő Pupp Réka edzője, mert amióta elkezdték a közös munkát, sosem látott magasságokig jutott az Atomerőmű SE fiatal dzsúdósa. Braun Ákos azonban több mint egy egyszerű klubedző, ő a magyar női válogatott szövetségi kapitánya, így nemcsak az ASE-ban dolgozhat együtt tanítványával. A korábbi kiváló cselgáncsozó ritka bravúrral büszkélkedhet, hiszen versenyzőként 2005-ben duplázni tudott, azaz megnyerte a világbajnokságot és az Európa-bajnokságot is, amit azóta sem sikerült megismételnie egyetlen magyar dzsúdósnak sem.

Az év csapatai

Szekszárdi UFC

Története során első ízben jutott fel az első osztályba a szekszárdi női labdarúgócsapat. Micskó Márk együttese az NB II-es bajnokság Nyugati csoportjának ezüstérmeseként szerzett jogot arra, hogy az élvonalban szerepelhessen, s olyan klubokkal mérhesse össze erejét, mint a magyar palettán kiemelkedőnek sámító Ferencváros, MTK vagy Győr. A szekszárdiak örömmel vállalták a feljebb lépést, amivel klubtörténelmet írtak. Első győzelmüket – ami szintén történelmi lett – a Haladás Viktória ellen szerezték meg hazai pályán a bajnokság tizedik fordulójában.



Paksi FC

Az NB I-es futballcsapat történelmet írt 2022-ben, hiszen első ízben jutott be a Magyar Kupa döntőjébe. Az atomvárosi együttes már azzal is történelmet írt, hogy ott lehetett a negyeddöntőben, ahol korábban sosem járt még, de a fináléba kerülés volt csak a hab azon a bizonyos tortán. A Puskás Arénában rendezett döntőt közel 40 ezer néző előtt játszották, amivel a meccs a magyar klubfutball legnézettebb találkozója lett az elmúlt esztendőben, s nagy dolog, hogy a paksi csapatot majdnem tízezer szurkoló buzdította a fővárosban. A fináléban a Ferencváros nyert ugyan 3–0-ra, de az erkölcsi győztes egyértelműen a Paksi FC lett.

Az év győzelme

KSC Szekszárd–Fenerbahce Euroliga-mérkőzés

Elképesztően izgalmas találkozón győzte le az előző kiírásban ezüstérmet szerző Fenerbahcét az Atomerőmű KSC Szekszárd a női kosárlabda Euroligában. Djokics Zseljko együttese kétszeri hosszabbítást követően 103–101-re múlta felül a világsztárok sorát felvonultató török együttest a szekszárdi városi sportcsarnokban. A telt ház, több mint ezeregyszáz szurkoló előtt kivívott siker értékét növeli, hogy ez volt a szekszárdi csapat első győzelme a legrangosabb európai sorozatban.

Az év sporteseménye

Gemenc Nagydíj nemetközi kerékpáros verseny

Az utóbbi évek egyik legnívósabb versenye volt az Alisca Bau 48. Gemenc Nagydíj. A nagy szurkolói érdeklődés mellett megrendezett tradicionális kerékpárversenyen kontinentális csapatok egész sora képviseltette magát. Az összetettet megnyerő Luke Mudgway személyében először végzett az első helyen új-zélandi kerekes.

Az év mélyrepülése

Atomerőmű SE

Pocsékra sikeredett a négyszeres bajnok, négyszeres kupagyőztes paksi férfi kosárcsapat 2021/2022-es szezonja. Két edzőt is elfogyasztottak a piros-kékek, akik csak playout-párharcban, s annak is az utolsó mérkőzésén tudták kiharcolni az NB I-ben maradásukat. Az alapszakaszt utolsó helyezettként zárta az ASE, amely a szlovén Teo Hojccal kezdte, majd a montenegrói Petar Mijoviccsal folytatta az idényt, végül Jan Pavlik és Schmidt Béla mentette meg a kieséstől a gárdát. Szerencsére azóta rátaláltak a helyes útra az atomvárosban.