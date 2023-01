Már csak a felkészülés, valamint a két együttes bajnoki szereplése miatt sem várt könnyű mérkőzés Kneller Balázs együttesére, mely az NB II-ben idegenben 13–2-re, hazai pályán 9–2-re maradt alul biatorbágyi ellenfelével szemben. A Tolna-Mözs azonban szépen lassan kezdi felvenni a másodosztály ritmusát, amit ezúttal a két csapat kupatalálkozóján is bizonyított.

A bajnokságban sereghajtó egylet védekezésre rendezkedett be a szintén újoncként ötödik helyezett otthonában, a célját pedig ezzel kezdetben el is érte. A vendéglátó játszott fölényben, de a Tolna-Mözs alakított ki több helyzetet, aminek eredményeként Ágics Péter mesterhármasával kétszer is megszerezte a vezetést.

„Ha jobban koncentrálunk, akár nagyobb előnyünk is lehetett volna, de végül egy véleményes büntetővel, valamint egy számunkra szerencsétlenül megpattant lövéssel a félidőre egy gólra olvadt az előnyünk – mondta lapunknak Kneller Balázs, a tolna-mözsiek játékos-edzője. – A második félidőben ellenfelünk nagyobb fokozatra kapcsolt, mi viszont támadásban már nem tudtunk megújulni. Védekezésben jól álltuk a sarat, de egyetlen védelmi hibánk után kiegyenlítettek a hazaiak. Már az nagy szó, hogy döntetlenre hoztuk a rendes játékidőt, a hosszabbítás viszont már vendéglátónkról szólt.”

A tolna-mözsiek január 16-án a PTE-PEAC együttesét látják vendégül a bajnokságban.

Férfi Futsal Magyar Kupa, 2. forduló

Mad Dogs Futsal–2F-BAU Tolna-Mözs 5–3 (2–3, 3–3) – hosszabbítás után

Gyál, v.: Strehó (Blum, Góbi)

Mad Dogs: Wittner – Nagy D., Gerebics, Cseri, Aribi. Csere: Trauber, Barabás M., Vaskó, Romhányi, Horváth L., Balogh A., Deményi, Bartucz. Edző: Ughy Márk

Tolna-Mözs: Merkl D. – Dudoma, Ágics, Gödör, Fazekas T. Csere: Kneller B., Keszthelyi, Paksi, Sára P. Játékos-edző: Kneller Balázs

Gólszerzők: Bartucz (20., 31.), Aribi (8., 44., az elsőt büntetőből), Barabás M. (43.), illetve Ágics (7., 11., 16.)