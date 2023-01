Már januárban elkezdődtek a versenyek a paksiak számára. Az Atomerőmű SE Veres Marcell ötödik helyével indította az évet a Cegléden megrendezett junior és felnőtt országos rangsorversenyen, de az első 2022-es éremre sem kellett sokat várni. Tóth Barna egy ezüsttel kezdte az évet az ifjúsági korosztály számára megrendezett első országos rangsorversenyen. Barna két hét múlva igazolta, hogy nem csak egy talált eredmény volt, hiszen az ifjúsági országos bajnokságon is dobogós lett. Andorka Kende a pontszerző ötödik helyen végzett, csakúgy, mint ahogy két héttel korábban az ORV-n is.

Februárban már a szakosztály legfényesebb csillaga, Pupp Réka is elkezdte a versenyzést. A Tel-Avivban megrendezett Grand Slam-en a 2021-es évhez hasonlóan ugyancsak bronzérmet szerzett. Ráadásul igen látványos akciókkal gyalogolt végig a mezőnyön.

Két versenyhétvége közé egy szlovákiai síelés is belefért, ami azontúl, hogy kiváló csapatösszetartó program volt, fizikai terhelés szempontjából is tökéletesnek bizonyult.

Februárban az utánpótláskorú judósok is tatamira léptek Baján. Sok gyönyörű érem és helyezés született a zárt regionális versenyen, mutatva, hogy igen sok tehetség sportol a szakosztályban.

Márciustól júniusig igazi nagyüzem volt a versenyek szempontjából. Nem voltak ritkák az olyan hétvégék, amikor mindkét nap verseny volt különböző korosztályok számára. Jól vették az akadályokat a fiatalok. A felvidéki Pezinokban, Zalaegerszegen, Domaszéken, Budapesten és Győrött is helyt álltak a korosztályos Magyar Kupákon, diákolimpiákon és egyéb megmérettetéseken.

Mindeközben Pupp Réka sem tétlenkedett. Előbb megszerezte hatodik magyar bajnoki címét, majd sikerrel vette az akadályokat a nemzetközi Grand Slameken is. Antalyában aranyat, Tbilisziben ezüstérmet szerzett a világ- és olimpiai bajnokokat felvonultató mezőnyökben.

A nyári szünet az Atomerőmű SE számára csak az iskolai időszak végét jelentette. Napközis judotábor, babarcszőlősi-, és bajai edzőtábor tarkították a programot.

Júliusban Pupp Réka újabb Grand Slam arannyal örvendeztette meg az egyesületet. Ráadásul ezt sok paksi is megszemlélhette lévén, hogy a versenyt a budapesti Papp László Sportarénában rendezték.

A felnőtt világbajnokságot egy kemény japán edzőtábor előzte meg, de sajnos a taskenti világbajnokság nem úgy sikerült, ahogy tervezték. Réka és Cirjenics Miklós is egyaránt vereséget szenvedtek első mérkőzésükön, így mindketten helyezetlenül zártak.

Az utánpótlás korú versenyzők ősztől is remekeltek a hazai versenyeken. A korosztályos országos bajnokságokon fantasztikus sikereket értek el.

Miután az egyesület nyáron sikerrel megrendezte a junior Atom-kupát az utánpótlás korosztály számára is zökkenőmentesen bonyolította le ugyanezt októberben az ASE-csarnokban. A hazai rendezésű Atom-kupán, ami egyben Diák A-B országos bajnokság is volt Vajna Csongor arany-, Kiss Dalma Klára, Hernádi Gergely és Molnár Ádám bronzérmes lett. A Diák A korosztályban Palencsár Péter is magyar bajnoki dobogóra állhatott.

A rákövetkező hétvégén Anderkó Bence Serdülő B magyar bajnoki ezüstjének örülhettek.

Az üres hétvégéken sem tétlenkedtek a judósok. Két napos csapatösszetartó zalai túrán és biciklis Paks környéki kiránduláson vettek részt a “Bringázgatom” esemény keretében.

Novemberben és decemberben sem állt meg az élet, sőt! Kellemes meglepetés volt Davis Darcie Milena Serdülő A ob-ötödik helye, aki mellett Tóth Zsombor és Anderkó Bence szerzett hetedik helyet.

Galántán is jól sportoltak a paksiak, csakúgy, mint a III. osztályú Felnőtt Országos bajnokságon, ahol Krausz Kornél és Metzger Botond révén egy-egy ASE-s bronzérem született.

Pupp Réka a portugál Benfica színeiben bronzérmet nyert a Grúziában megrendezett Klubcsapatok Európa-bajnokságán.

A legifjabb korosztály tagjai is meneteltek a korosztályos nemzeti bajnokságon. Dallos Petra és Lovászi Kornél aranya mellett, Magyar-Jankovics Rebeka és Kalmár-Appelt Áron szerzett ezüstérmet a Diák C korosztályban.

A hagyományos Mikulás Kupa igen nagy sikerű volt év végén, különösen amiatt, hogy az ASE csarnok adott otthont a gyerekek által nagyon várt eseménynek.

Az országos diákolimpiai érmeseket díjazták a Tolna Megyei Diáksport Tanács által szervezett gálán. Elismerésben részesült Kiss Dalma Klára, Ulbert Lujza, Dallos Petra, Magyar-Jankovics Rebeka, Kalmár-Appelt Áron, Grosan Eric, Palencsár Péter, Tóth Zsombor, Tóth Barna, Jakab Barna és Andorka Kende.

Pupp Réka foglalta keretbe a versenyszezont, hiszen közeledvén a karácsonyhoz a Jeruzsálemben megrendezett World Masters tornán az igen előkelő harmadik helyezést szerezte meg.

Mint az oldalon írták:

„Látható, hogy tavaly sem volt okunk panaszra az eredményeket illetően. Dolgozunk tovább, hiszen, ha minden jól megy, nyár elején már a hipermodern új judo szentélyünkben folytathatjuk a munkát” – összegzett az oldal.