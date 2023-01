A paksiak 73–69-re kaptak ki az újonctól, amely tavaly november 26. után, hat vereséget követően ízlelhette meg a győzelmet. A paksiak négy győzelem után egymás után másodszor maradtak alul. Négy ember kevés volt a sikerhez, a pályára lépő nyolc paksi közül csak Deon Edwin, Paul Atkinson, Eilingsfeld János és De'Monte Buckingham szerzett pontot.

Nagyon hiányzott az ASE-ból a megfázással bajlódó Kovács Ákos, de még így is, négy emberrel majdnem sikerült nyerni. A paksiak a második negyedben nyolc ponttal is vezettek már (19–27), s másfél perccel a dudaszó előtt is még náluk volt az előny (68–67), de a hajrában a fiatal fővárosiak voltak higgadtabbak. Deon Edwin a szezonban sokadszor dupla duplát tett le az asztalra, 21 pontja mellé 14 lepattanót szedett le. Pluszban 7 lepattanójával és 9 kiharcolt faultjával magasan kiemelkedett a pályán lévő közül. A 22 pontos Paul Atkinsonnak egy lepattanó kellett volna a dupla duplához.

Az ASE jövő szombaton, hazai pályán a kaposváriak ellen javíthat.

Férfi NB I, a 15. fordulóban

Budapesti Honvéd–Atomerőmű SE 73–69 (17–20, 17–14, 20–17, 19–18)

Budapest, Ludovika Aréna. Vezette: Győrffy P., Goda L., Pozsonyi L. Honvéd: Mijovics 12/3, Tanoh 12/6, Simon 13/3, Demeter 10, Peringer. Csere: Kopácsi 9/9, Völgyi 2, Hajdu. ASE:: Edwin 21, Pajor, Buckingham 14/6, Eilingsfeld 12, Atkinson 22. Csere: Grubor, Taiwo, Karosi.