Tóth Máté tavaly nyáron Szentlőrincről érkezett Dombóvárra, de fél év is elég volt neki ahhoz, hogy csapata egyik legjobbjává nője ki magát. A 21 éves csatárt csábítgatták is a téli szünetben, de úgy néz ki, hogy marad, és tavasszal is DFC-ben rugdossa majd a gólokat.

„Nagyon jól érzem magam Dombóváron – mondta. – Jó kis társaságba csöppentem, amelybe gyorsan sikerült beilleszkednem. Sikeres ősz van mögöttem, szereztem kilenc gólt, ami elsőre talán nem rossz. Persze lehetett volna több is, remélem, hogy tavasszal értékesítem azokat a lehetőségeket, amiket az elmúlt félévben nem sikerült. Mindenkit inspirál, hogy elsők vagyunk, azt gondolom, ez jó előjel” – tette hozzá.

A sors pikantériája, hogy a dombóváriak a tavaszi nyitányon ahhoz a Dunaföldvárhoz utaznak, amelyet letaszítottak az első helyről, s amelyet a mezőnyben egyedüliként nekik sikerült legyőzni.

Ha abból indulunk ki, hogy az elmúlt hétvégén edzőmeccsen azt a Nagyatádot is megverték (a szakadó hóesésben 3–1-re győztek), amely a somogyi ligában veretlenül listavezető, akkor tényleg nincs mitől tartaniuk.