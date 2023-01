Köszöntés vezette fel a szekszárdiak utolsó előtti hazai Euroliga-mérkőzését a szezonban, a csapatot kilenc évig kapitányként erősítő Theodoreán Alexandrát Euroliga-mezzel lepte meg Djokics Zseljko vezetőedző és Szabó Gergő ügyvezető-elnök. A védőmunkájáról híres hátvéd a küzdőtérről lesétálva még egy utolsó ökölrázással biztatta régi játékostársait.

Könnyű dolguk nem volt a hazaiaknak, hiszen nem számíthattak Boros Júliára, Victoria Viviansra és a múlt héten igazolt Nikola Dudásovára sem. A játék alapján viszont senki sem mondta volna meg, hogy a KSC a legutóbbi öt nemzetközi mérkőzését elveszítette, míg a másik oldal négyből hármat is megnyert. Miklós Melindáék zónavédekezése és a palánkok alatti harciassága meglepte a franciákat, s miután e mellé kezdtek beesni a dobásaik is, másfél percen belül, 18–11-es állásnál másodszor is időt kellett kérnie a vendégek vezetőedzőjének.

Nem az idei Szuperkupa-győztes lett volna a Bourges, ha nem tesz meg mindent a fordításért, de a KSC sem lett volna önmaga még ilyen nehéz időszakban sem, ha hagyja. Sok volt a pontatlanság mindkét oldalon, Mányoky Réka triplája vagy Ruthy Hebard védő- és támadómunkája kárpótolta ezekért a szurkolókat – nem mellesleg mindkettejük kosara fordítást és fél­idei vezetést ért.

A szünet után eleinte sok volt a hiba, amiből a szekszárdiak jöttek ki jobban, többnyire Studeréknél volt az előny (már hattal is vezettek), de a negyed végére egyre feljött a Bourges. A negyediket pedig egy 9–0-s szériával kezdték a franciák, a foghíjas, fáradt KSC-ben pedig már nem volt annyi energia, hogy újítani tudjanak.

Djokics Zseljko csapata legközelebb február 22-én játszik az El-ben, amikor is a Virtus Bologna vendége lesz.

Női kosárlabda Euroliga, A-csoport

Atomerőmű KSC Szekszárd–Tango Bourges Basket 61–77 (20–19, 15–15, 15–15, 11–28)

Szekszárd, 800 néző. V: Jurcevic (horvát), Güngör (török), Jovanics (bosnyák)

Szekszárd: Studer Á. 9/3, Holcz, Mányoky 11/9, Bálint R. 4, Goree 8. Csere: WALLACE 16/3, Miklós M., HEBARD 13. Edző: Djokics Zseljko

Bourges: Y. Anderson 15/12, Guapo 11/3, Michel 4, Steinberga 10, K. Alexander 2. Csere: DUCHET 20/15, Godin 4, Bankole, ASTIER 11/3. Edző: Olivier Lafargue.

Az eredmény alakulása: 3. perc: 5–7. 6. p.: 10–9. 8. p.: 18–11. 13. p.: 22–26. 17. p.: 31–32. 22. p.: 37–36. 25. p.: 44–40. 28. p.: 50–47. 30. p.: 50–49. 33. p.: 50–59. 36. p.: 57–66. 39. p.: 61–71.