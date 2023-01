„Mindenki jó állapotban kezdte meg a munkát, s a felmérések is megerősítették mindezt – mondta Varga Balázs vezetőedző. – Lehet javulni, kell is, de kiindulási alapnak remek, még a harmadik vonal szintjéhez viszonyítva is. Kétszer Dunaújvárosban, kétszer itthon, Dunaföldváron készülünk. Havasi Dániel személyében egy gólerős támadót már sikerült szerződtetnünk, de egy védekező középpályást még mindenképpen szeretnék igazolni” – fogalmazott a szakember, aki azt mondta, az első négy tavaszi fordulóban megalapozhatják elsőségüket.

„A dombóváriakkal kezdünk, akiknek mindenképpen szeretnénk visszavágni az őszi 4–1-es vereségért, aztán utazunk Bátaszékre, fogadjuk a Tevelt és utazunk Bölcskére – folytatta Varga Balázs. – Ha megnyerjük ezeket a találkozókat, az már remek alapot ad számunkra a folytatáshoz. Az összeszokottsággal már nem lesz gondunk, a szezon második felében már sokkal gördülékenyebben futballozott a csapat, s sokkal kiegyensúlyozottabb volt a teljesítményünk, mint a szezon elején. Most ugyan csak jobb gólkülönbségünknek köszönhetően vezetünk a Bonyhád előtt, de a játékosok is arról beszélgetnek, hogy pontelőnnyel szeretnének bajnokok lenni” – zárta az edző.

Az őszi elsőség egyik fő letéteményese az a Petneházi Márk volt, aki csak a szezon hajrájában érkezett, de gyorsan beilleszkedett, s fontos gólokkal és gólpasszokkal segítette a csapatot.

„Amikor a balassagyarmati klub bejelentette, hogy visszalép az NB III-tól, a földváriak kerestek meg bennünket a legszimpatikusabb ajánlattal – mondta Petneházi Márk, aki Koszó Balázzsal jött a DFC-hez. – Szimpatikus volt a koncepció, amit a klub vezetői felvázoltak nekünk. Azt tudtuk, hogy a szakmai munka rendben lesz, mert Balázst korábbról ismertük, így az ő személye miatt még vonzóbb volt az ajánlat. Sok időt még nem töltöttünk el itt, de ennyiből is leszűrtem, hogy remek helyre kerültünk, minden adott ahhoz, hogy a földvári csapat csúcsra érjen” – fűzte hozzá.

Petneházi Márk annak idején az angol Plymouth csapatánál is megfordult, mi több két évig volt a Buzsáky Ákost is alkalmazó klubnál. Az első osztályban pedig a Zalaegerszeg és a Mezőkövesd csapatában is játszott.

„Azt gondolom, hogy aki követi a földvári csapat eredményeit, az látja a fejlődést – folytatta Petneházi. – Első helyen állunk a tabellán, amit szeretnénk megőrizni. Azt gondolom, tavasszal még ennél is jobb teljesítményre lehetünk képesek. Sok jó csapat van a bajnokságban, senkit sem becsülhetünk le, de úgy vélem, ha ezt a stabil játékot tudjuk hozni tavasszal is, akkor meg fogjuk nyerni az aranyérmet. Nem is lehet más a célunk, mert mindenképpen az NB III-ban szeretnénk kezdeni az új idényt” – mondta.

Petneházihoz hasonló futballmúlttal érkezett a csapathoz Fröhlich Roland, azzal a különbséggel, hogy ő egyúttal haza is tért Dunaföldvárra. Bátyja, Rajmund tagja volt az eddigi utolsó földvári bajnokcsapatnak, s csak azért nem futballozhatnak együtt, mert munkahelyi elfoglaltsága miatt az előző idényt követően szögre akasztotta a csukát.

„Csak azért nem vezetünk pontokkal, mert idő kellett, amíg összeállunk – mondta Fröhlich Roland, aki az NB I-en a Pécsi MFC a Paksi FC és a Mezőkövesd mezét is viselhette. – Egyértelműen az NB III-ba jutás a célunk, azért igazoltam haza, hogy hozzásegítsem ehhez a csapatot. Nem akarok leragadni a megye egyben, szeretnék még magasabb osztályban futballozni, s azt gondolom, Dunaföldváron erre jó esély van” – húzta alá.

A földváriak a hétvégén már le is játszották első felkészülési mérkőzésüket. A Ferencváros NB III-as csapatával szemben 3–1-re elveszített találkozón több fiatalt és próbázót is bevetett Varga Balázs, de hetven percig így is 1–1-re álltak.

Erre szokták mondani: elsőre nem is volt rossz...