„Az eddigi legjobb döntő volt, amit valaha láttam – szögezte le Adorján Ádám, a Szekszárdi Sportközpont szakosztályának játékosa. – Egyrészt az izgalom miatt, hiszen a korábbi években majdnem mindig az volt a forgatókönyv, hogy az egyik nagyon megverte a másikat. Másrészről a meglepetés ereje miatt, hiszen kis túlzással mindenki a holland sikerét várta. Csapattársammal, Kiss Péterrel az elején azt beszéltük, látszik van Gerwenen, hogy bajban van. Ettől függetlenül azt mondtam, amikor két szettel ellépett Smith, hogy bárki más ellen játszott volna, nyerni fog. A holland ellen viszont nem voltunk ebben biztosak.”

A háromszoros világbajnok két játszmát nyert zsinórban, amivel 3–2-nél visszavette a vezetést, de a lélektani előnyt nem tudta a maga javára fordítani.

„A kiszállókkal nagy problémái voltak, pedig a döntőig azokat közel ötven százalékkal dobta. Ahogy a mérkőzés után meg is jegyezte, nem tudta megragadni a kulcsmomentumokat, Smith viszont igen. Amit a beharangozóban is mondtam, beigazolódott, hogy az angolnak nagy lökést adott az idei Grand Slam-siker, ami után elhitte, be tudja húzni a döntőt – fogalmazott Adorján Ádám, hozzátéve, mindenki úgy emlegeti ezt a meccset, mint a legjobb leget hozó találkozó, hiszen mindketten dobhattak a kilencnyilas kiszállóra – Azt gondolom, hogy ha az angol nem dobja meg, akkor is megnyerte volna a finálét, ez már csak a hab volt a tortán.”