Vácon kezdte pályafutását 11 évesen, de hat esztendővel később már az első magyarországi akadémiával rendelkező MTK Budapest igazolt labdarúgója volt Opavszky Balázs. Az ifjúsági világ- és Európa-bajnok, felnőtt vb-ezüstérmes kenus Réka bátyja, Ónodi Szabolcs, aki a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium egykori igazgatójának, testnevelőjének, elismert atlétaedzőjének unokája tagja volt, sőt csapatkapitánya az U17-es Európa-bajnokságon szereplő válogatottnak is. Pályafutása meredeken ívelt felfelé, decemberben azonban úgy döntött, felhagy az aktív játékkal a Siófokot, a Paksi FC II-t és a Budafokot is megjárt védő.

„Nagyon maximalista embernek tartom magam. Mióta elkezdtem focizni, a legjobb csapatokban játszottam utánpótláskoromban, aztán 17 évesen bemutatkoztam az NB II-ben, játszottam a Kerületben, feljutottunk, ezek alapján azt gondoltam, hogy ebből nagyon jó karrier is kerekedhet és nagyon magas szintekre is eljuthatok. Az utóbbi két évben elkezdtem az egyetemet, az IBS-re járok, az érdeklődésem kinyílt a nagyvilág felé. Ezzel párhuzamosan azt éreztem, akárhogy próbálok teljesíteni a pályán olyan szinten, amit magamtól elvárok, nem tudok. Sok mindent megpróbáltam, hogy sikerüljön, de eljutottam oda, hogy belássam: ebből nem lesz az a pályafutás, amit szerettem volna magamnak, és az NB I-be sem fogok eljutni. Azt vallom, hogy az élsportot szenvedély nélkül nem érdemes csinálni és nekem az élsport iránti szenvedélyem eltűnt az utóbbi időszakban. Az álprofizmus pedig távol áll tőlem, ezért volt szükség arra, hogy most hozzam meg ezt a döntést” – indokolta meg döntését klubja honlapján Opavszky Balázs.

Elmondása szerint bár voltak jó meccsei, folyamatosan hiányérzete is volt önmagával szemben, illetve a teljesítményével kapcsolatban. Ami pedig a távlati terveket illeti, a labdarúgástól nem tervezi, hogy eltávolodik.

„Edzőként nem tudom magam elképzelni, ez már régóta kialakult bennem, viszont a menedzsmentben, esetleg sportigazgatóként szívesen folytatnám. Tenni fogok lépéseket, tervezem megszerezni a kellő papírokat, aztán meglátjuk. A focitól nem szakadok el, nem is szeretnék” – fogalmazott a 22 éves sportoló, aki szeptemberben bombagóllal hívta fel magára a figyelmet.