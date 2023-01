Két év kihagyás után rendezték meg a Bonyhád Városi Sportcsarnokban az igen népszerű Kocsmáros Kupát, melyen vendéglátó egységek szerepelhetnek, elsősorban törzsvendégeikből összeállított csapatokkal. A torna jellegéből adódóan a profi (megyei I. osztálytól felfelé) játékosok szereplése korlátozva volt, a rendezvény pedig a hagyományoknak megfelelően jó hangulatban zajlott, de ezúttal nagyobb meglepetés nélkül.

A legjobb négy között három korábbi győztes is ott volt, végül a Titkos Hely-RistoBar da Giovanni közös formáció nyerte meg a Kocsmáros Kupát, a döntőben legyőzve a rendre jól szereplő Kedves Presszót. Utóbbi alakulat esetében mindenképp megjegyzendő, hogy akár a torna „arca” is lehetne a gárda, hiszen sok-sok éve leginkább az ő szereplésük adja vissza a kupa feelingjét, ezúttal is begyűjtötték a Drink Team és Drink Man különdíjakat.

A bronzérmet a Ti-To Ételbár és Panzió vihette haza megérdemelten, a korábbi győztes Börzsöny Pubnak pedig egyrészt a nyert állásból elbukott elődöntő fájhat, másrészt a nap negatív eseményeként achilles-ín szakadást szenvedett Töttős László a megye kettes börzsönyi csapat edzője.

Eredmények, 18. Kocsmáros Kupa

Elődöntők: Kedves Presszó–Börzsöny Pub 3–2 (hu.), Titkos Hely-RistoBar da Giovanni–Ti-To Ételbár és Panzió 5–1. A 3.helyért: Ti-To Ételbár és Panzió–Börzsöny Pub 3–1. A döntőben: Titkos Hely-RistoBar da Giovanni–Kedves Presszó 2–0.

Különdíjasok, legjobb játékos: Bognár Sándor (Kedves Presszó). Legjobb kapus: Pakurár Norbert (Ti-To Ételbár és Panzió). Gólkirály: Genczler Kornél (Titkos Hely-RistoBar da Giovanni) 7 góllal. Drink Team: Kedves Presszó Bonyhád. Drink Man: Simó Csongor.