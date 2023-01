Major Péternek szép emlékei vannak a Váz-Bau Kupáról. A szekszárdi fiatalember 2020-ban a Tevel Medosz SE-vel megnyerte az eddigi utolsó téli tornát, ráadásul nyolc találattal a gólkirályi címet is megszerezte.

Most már a Bonyhád VLC-vel jön a tornára, nem titkoltan azzal a céllal, hogy újfent magasba emelhesse a serleget. A völgységiekre rá is férne a siker, hiszen bár öt győzelemmel ők a kupa legeredményesebbjei, legutóbb tíz éve, 2013-ban szerezték meg a legjobbnak járó trófeát.

„Több téli tornán is a dobogón végeztük, kétszer nyertünk is ezek közül – mondta lapunknak Major Péter. – Nagyon várjuk már a Váz-Bau Kupát, amely egy remek torna, sok jó csapattal. Talán nem kell mondanom, hogy szeretnénk az első helyen végezni. Nem lesz könnyű dolgunk, mert nagyszerű ellenfeleink lesznek, de érzek a csapatunkban annyi erőt, hogy mi nyerjünk. Legutóbb még a Tevellel sikerült első helyen végeznem, és a gólkirályi címet is megszereztem. Ha idén is így lenne, azzal maximálisan elégedett lennék” – tette hozzá Major, aki két gólt is szerzett a Bonyhád ellen 3–2-re megnyert döntőben.

Major Péter szerint a tavaszi nagypályás folytatáshoz is lökést adna csapatának egy esetleges tornagyőzelem.

„Szeretnénk megelőzni a Dunaföldvárt, mert a bajnoki cím megszerzése a célunk – folytatta a 23 éves futballista. – Ősszel Bonyhádon döntetlent játszottunk a földváriakkal, idegenben pedig úgy veszítettünk, hogy a kezünkben volt a három pont, de kicsúszott belőle. Úgy gondolom, egy jó felkészüléssel át tudjuk billenteni a mérleg nyelvét a mi oldalunkra. Azért fogunk dolgozni keményen, hogy ez így legyen, és a szezon végén nekünk legyen okunk az örömre” – fogalmazott Major Péter.

