A Heitzmann – Szilágyi V., Debreceni, Bachusz, Tancsa összeállításban kezdő (csereként Fodor és Kapéter állt be) tolnaiak így folytatták a sormintát, azaz győzelem után ismét vereséget jegyeztek. A Reveland Zoltán dirigálta együttes 3 sikerével és 3 vereségével így is simán a középmezőnyben tanyázik, s most két hetük lesz a lányoknak, hogy tovább csiszolják a játékukat, mert a hétvégi fordulóban szabadnaposak lesznek. A következő bajnokijukat február 5-én a tabellán éppen alattuk tanyázó Veszprémi ESC otthonában vívják.