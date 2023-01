Régen volt már ilyen, hogy három tétmérkőzést is elveszítsen egymás után az Atomerőmű KSC Szekszárd, de Studer Ágnesék mentségére szóljon, hogy talán még nem is volt ilyen kemény sorozatuk, mint ami most fut, januárban. Egy hét leforgása alatt találkoztak az Euroliga legutóbbi kiírásának döntősével, a török Fenerbahcéval (71–91), az NB I-ben aranyéremre törő DVTK-val (66–71), most szerdán pedig a spanyol sztárokkal teletűzdelt Valenciával meccseltek (54–75).

Ilyen sorozatnak teljes kerettel, egészséges játékosokkal sem könnyű nekimenni, úgy pláne nem az, hogy sérülésből visszatérőknek kellene csodát tenni. Krnjics Szárá és Mányoky Réka ugyan ott volt a pályán a spanyolok ellen, de egyikük sincs még topformában, Boros Júlia még mindig nem tért vissza, az eddig játékban lévő magyarok, valamint a légiósok pedig fáradtak a kemény meneteléstől.

A mai mérkőzéssel talán fellélegezhet egy kicsit a Djokics Zseljko vezette szakmai stáb, hiszen nem könnyű, de az eddigieknél talán könnyebb meccs vár a szekszárdiakra a Ludovika Csata ellenében. Az októberi, szekszárdi meccset 84–63-ra nyerte meg a KSC, amely akkor az első negyedet 23–9-re, a harmadikat 30–6-ra hozta – most is ilyen védekezés kell a sikerhez. A Csata az utolsó öt meccséből négyet megnyert, de mindegyiket alattuk álló csapattal, a Vasassal, a PINKK-kel, a Szigetszentmiklóssal és a TFSE-vel szemben. Jó esély van rá, hogy nagyon hosszú idő után teljes kerettel vághat neki a meccsnek a KSC, azaz a régóta maródi Boros Júlia is visszatérhet.

Tippmix Női NB I., alapszakasz, 17. forduló

Ludovika Csata–Atomerőmű KSC Szekszárd

Budapest, Ludovika Aréna, vasárnap 17 óra. Vezeti: dr. Mészáros Balázs, Lengyel Ádám József, Rózsavölgyi Alexandra

A bajnokság állása